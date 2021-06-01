Врачи поведали подробности трагической смерти внука Филимонова

Сами врачи допускают, что у Эвана Григора могли быть проблемы с сердцем, о которых не подозревал ни он, ни его родители.
Внезапная смерть на площадке для игры в баскетбол внука известного юмориста и экс-кандидата в мэры Одессы Олега Филимонова, Эвана Григора, могла произойти в результате болезни, о которой парень даже не догадывался. Сам шоумен утверждает, что у внука мог оторваться тромб, сообщает Украина 24.
Журналисты также отметили, что умерший мальчик был любимым внуком Филимонова, он часто публиковал фотографии с ним и трогательно поздравлял в социальных сетях.
"Мы думаем, что это оторвался тромб. Это практически моментально. 15-летний мальчик, всегда был здоров, учился в мореходке", – рассказал юморист в телефонной беседе.
Сами врачи допускают, что у Эвана Григора могли быть проблемы с сердцем, о которых не подозревал ни он, ни его родители.
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"Тромбы просто так не формируются. У него мог быть миокардит, который еще не проявился в сердечную недостаточность, поэтому визуально его нельзя было обнаружить", – поясняют одесские медики.
Смерть Эвана Григора:
- Напомним, ранее сообщалось, что в воскресенье, 30 мая, у одесского юмориста Олега Филимонова, который баллотировался в мэры Одессы от партии Слуга народа, умер внук Эван Григор.
- Трагедия произошла на спортивной площадке 84 школы Одессы.
- Во время игры в баскетбол мальчику якобы стало плохо и он потерял сознание. Прибывшим на место врачам не удалось его спасти.