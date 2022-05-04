Враг меняет тактику: Вятрович назвал главную цель РФ в войне против Украины

Нардеп назвал главную цель войны РФ против Украины / Офис президента

Основная цель РФ по отношению к Украине – ее уничтожение как самодостаточного государственного образования, а также уничтожение украинцев как самодостаточной нации, заявил народный депутат Украины, историк, экс-директор Украинского института национальной памяти, боец Территориальной обороны Владимир Вятрович.

Как подчеркнул он в ходе чата в Главреде, отвечая на один из вопросов читателей, в РФ меняются только способы, которыми Россия пытается достичь этой цели.

"Опасность никуда не отступила. Возможно, будут изменены подходы к этой войне. В частности, сейчас нет непосредственного давления на Киев, уменьшился натиск и на север Украины, остается проблема с бомбардировкой Харькова. Но увеличивается давление со стороны Донбасса и юга", - пояснил он.

По словам нардепа, цели в России остаются прежними, и они говорят о том, что мы имеем дело не просто с войной, а с геноцидом.

"А геноцид предполагает уничтожение украинцев как сообщества. Это не значит, что Путин ставит своей целью уничтожение абсолютно всех украинцев, но он стремится уничтожить столько украинцев, чтобы оставшиеся в живых перестали хотеть быть украинцами и единым сообществом, имеющим общие представления о прошлом, настоящем и будущем, которое хочет жить в отдельном украинском государстве. Эта цель остается для Путина неизменной и будет оставаться до конца, потому что именно таким образом он видит реализацию главной задачи своей жизни – восстановление Российской империи", - добавил Вятрович.

Напомним, ранее военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил о том, что война в Украине может не закончиться если Путина устранят или физически, или просто лишат власти.

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