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Враг может пойти в наступление на Киев: есть только два условия - МВД

2 июля 2022, 19:10

Наступление на Киев могут попытаться осуществить войска Беларуси или России.

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Наступление на Киев может состояться в двух случаях / Коллаж Reuters

Вражеские войска могут попробовать захватить столицу. Это могут сделать белорусские или российские военные. Все зависит от того, как будет развиваться война. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, сообщает РБК-Украина.

Беларусь может попытаться пойти в наступление, чтобы отвлечь внимание части украинских войск от восточного фронта. Это впоследствии может создать угрозу повторного наступления на Чернигов и Киев.

"Первый (случай - ред.) - если Лукашенко соглашается запустить сюда белорусскую армию, пока он "петляет" и такого добра не дал. Второй - если Лукашенко не соглашается, то в этом случае наступление на Киев возможно только после того, как будет полностью уничтожена украинская группировка на востоке Украины", - добавил Денисенко.

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Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил о том, что Россия изменила тактику в войне против Украины. Он отметил, что захватчики атакуют ракетами мирные города, пытаясь запугать людей и заставить их давить на правительство, чтобы оно пошло на некоторые уступки Москве.

Также ранее Подоляк заявил, что мир устал не от поддержки Украины, а от действий российской верхушки. По его словам, мир устал от личных "комплексов Путина".

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