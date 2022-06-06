Враг нарвался на мощную ответку: ВСУ "перемололи" десятки оккупантов вместе с техникой

ВСУ ударили по позициям врага на востоке Украины / коллаж фото УНИАН

Украинские военнослужащие отразили 10 атак противника за понедельник, однако вследствие обстрелов оккупантов РФ погибли 2 гражданских лица и еще 12 человек ранены.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отразили сегодня 10 атак врага. На двух локациях продолжаются бои… В результате обстрелов (оккупантов – ред.) погибли 2 гражданских лица, 12 получили ранения", - говорится в сообщении штаба Операции объединенных сил.

В штабе ОС сообщили, что за минувшие сутки украинские бойцы уничтожили один танк, три артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, один автомобиль, два склада с боеприпасами.

Также сообщается, что оккупанты обстреляли более 20 населенных пунктов в Донецкой и Луганской областях, разрушили и повредили 48 гражданских объектов, из них: 42 жилых дома, лицей, горно-индустриальный колледж, птицефабрику, здание департамента гражданской защиты, помещения семейно-спортивного клуба.

Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

В свою очередь в оперативно-тактической группировке Восток отметили, что украинские военнослужащие в понедельник уничтожили 48 российских оккупантов в районе ответственности ОТГ.

"Сегодня, 6 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48, минометов – 2, АТТ – 3", - сообщается на странице группировки в Facebook.

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