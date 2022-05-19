"Все может закончиться и завтра": эксперт рассказал, когда ждать контрнаступления ВСУ по всем фронтам

Эксперт озвучил оптимистический и пессимистический сроки окончания войны/ УНИАН, скриншот

Устранение Владимира Путина приведет к дестабилизации российской власти и война может закончиться в ближайшие сроки, но может и затянуться до конца года.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в чате на Главреде отметил, что тем временем Украина готовит контрнаступление.

"Кулеба (Дмитрий Кулеба - глава МИД Украины, - ред.) уже заявил, что Украина будет отвоевывать и Крым, и Донбасс, то есть всю территорию, оккупированную Россией. Тем более, после подписания ленд-лиза", - считает Загородний.

Переговорная позиция Киева будет соответствующей. Переговоры в каком-либо другом ключе для Украины уже неприемлемы, пояснил эксперт.

"О вероятных сроках окончания войны я уже говорил. Добавлю только одно. Все это может закончиться и завтра, если Путина сегодня найдут с топором в спине и скажут, что это было самоубийство. Такое событие сразу же приведет к дестабилизации российской власти, и РФ будет добиваться переговоров с Украиной, потому что война нужна, в принципе, только Путину", - отметил эксперт.

По его словам, если же война будет продолжаться, то Украина пойдет в контрнаступление, и для этого уже есть оружие.

Читайте такжеКогда закончится война в Украине: Арестович удивил новым заявлением"Учитывая масштабы захваченных территорий, оптимистический сценарий предполагает их освобождение до конца лета, пессимистический – до конца года", - подытожил Загородний.

Тем временем Вооруженные силы Украины с 5 мая освободили от российской оккупации 23 населенных пункта Харьковской области, сообщил бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов.

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