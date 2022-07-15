УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Все управление вынесли": Гиркин истерит из-за точных ударов ВСУ по командным пунктам РФ

15 июля 2022, 15:57

В результате удара ВСУ было уничтожено командование 20-й мотострелковой дивизии оккупантов РФ.

Гиркин, Стрелок
Игорь Гиркин / Reuters

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о новом разгроме российских оккупационных войск в Украине.

Как подчеркнул он на видео, опубликованном в Сети, в результате ударов ВСУ обезглавленными оказались сразу несколько военных соединений РФ в Украине.

Он уточнил, что под Брянкой в Луганской области был нанесен удар по командному пункту 106 воздушно-десантной дивизии РФ.

По его данным, за 2 недели до удара ВСУ командование ВДД под Брянкой ежедневно проводило совещания в одном и том же месте. По его мнению, об этом знала разведка ВСУ, в результате был нанесен результативный удар по оккупантам РФ.

"Командный пункт находился на этом месте, как минимум две недели. Слава богу комдива на месте не было… О какой маскировке вы говорите?", - пожаловался "Стрелок".

Он также добавил, что в результате удара ВСУ было уничтожено командование 20-й мотострелковой дивизии оккупантов РФ. При этом вместе с комдивом были ликвидированы и его заместители.

"Там все управление вынесли. Это бесполезно скрывать", - добавил Гиркин.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

Читайте еще:

Игорь Гиркин война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

16:13

"Находился в машине": жертвой российской ракеты в Виннице стал 8-летний мальчик

16:06

"Мы никому не нужны": оккупант в ярости рассказал, как их бросают умирать в УкраинеВидео

16:00

3 омолаживающие стрижки с челкой для женщин после 30, которые не требуют особой укладки

15:57

"Все управление вынесли": Гиркин истерит из-за точных ударов ВСУ по командным пунктам РФВидео

15:52

Не останется ни следа: 7 эффективных способов, как отстирать пятна от дезодоранта

Реклама
15:39

"Воронка была в 7 шагах от них": ROXOLANA рассказала об обстреле Винницы и гибели члена командыВидео

15:32

В МИД резко ответили на скандальное заявление Орбана о неэффективности санкций против РФВидео

15:26

София Ротару впервые отреагировала на военные преступления России

15:24

В плену оккупантов умер британец: захватчики сваливают всю вину на "хронические болезни" и "стресс"Видео

15:20

"Перестаньте ее хоронить": в Виннице рассказали о состоянии мамы погибшей ЛизыВидео

14:55

Мощный удар артиллерии ВСУ: в Мелитополе взорвали штаб оккупантов РФВидео

14:51

С юбилеем 30 лет девушке – поздравления от всего сердца, стильные открытки и картинки

14:39

"Мы должны освободиться от фашизма": Киркоров разразился бредом, уколов Галкина

14:31

Залп достанет до Крыма: ВСУ получат ракеты для HIMARS, которые бьют на 300 км - РезниковВидео

14:27

Самое лучшее варенье из абрикос на зиму: уникальный рецептВидео

14:08

Один сгорел в авто, второй погиб с мамой: ракета убила в Виннице мальчиков 7 и 8 летФотоВидео

13:59

Украину разжарит до +42º: когда и где врежет "адская" жараВидео

13:56

Пугачева вернулась в Россию - СМИ

13:52

"Русский придет - порядок наведет": оккупанта-"хозяина" упаковали в черный мешок в УкраинеВидео

13:42

Приметы на 16 июля: что нельзя делать и как не попасть в беду в самый опасный день июляВидео

Реклама
13:32

"Мы не нужны России": актер Белый уехал из страны-агрессора, осудив войну в Украине

13:22

Резников анонсировал контрнаступление ВСУ до конца 2022 годаВидео

13:08

В РФ придумали лживую легенду, чтобы объяснить ракетный удар по Виннице и убийство мирных украинцевВидео

13:00

Генерал США назвал главную проблему на пути поставок оружия УкраинеВидео

13:00

Гороскоп на завтра, 16 июля 2022: Скорпионам – тайные желания, Козерогам – потери, Водолеям – деньгиВидео

12:59

Цены на АЗС резко обвалились: новая стоимость бензина, дизеля и автогазаВидео

12:56

Абсолютное соответствие внешнего с внутренним: в сети появился портрет Симоньян из червей

12:33

Накрыли штаб и казармы РФ: подробности мощного удара ВСУ на ХерсонщинеВидео

12:29

Почему не стоит выбрасывать скорлупу грецкого ореха: как применить отходы дома и на даче

12:23

"Ирина Шейк напомнила, с какого она дна": супермодель попала в скандал с Z-символикой

12:22

Вернулись в гробах: в РФ привезли еще двух командиров оккупантов, уничтоженных в УкраинеВидео

12:00

Бурная информационная деятельность конгрессвуманмнение

11:37

Число отказников зашкаливает: военный эксперт рассказал о бунтах в армии РФВидео

11:35

Постоянно в одиночестве, не принимает даже близких: британский политолог рассказал о паранойе ПутинаВидео

11:17

Сделали "темную": в Харьковской области избили "гауляйтера" ШевченковоВидео

10:57

Склад РФ взрывался два часа: Арестович рассказал об ударе ВСУ в КадиевкеВидео

10:41

Уже в августе: Пионтковский объяснил, с чего начнется капитуляция ПутинаВидео

10:40

Звезда "Сватов" попала в больницу

10:39

Тела 2 детей в Виннице до сих пор не удалось идентифицировать, 18 человек пропали без вестиФотоВидео

10:30

РФ готовит новые ракетные удары: в Генштабе назвали самое опасное направлениеВидео

Реклама
10:01

Оккупанты пытаются лепить из нас второй Афганистанмнение

09:59

Генерал США назвал главное условие и сроки победы Украины в войне с РФВидео

09:56

"Неожиданно" подорвалось: в Северодонецке взлетело в воздух авто с оккупантами, много раненыхВидео

09:38

Был родом из Казахстана, но воевал за РФ: в Украине ликвидировали оккупанта Тупицина

09:30

Удар по Северску и Бахмуту: в британской разведке назвали новое направление атаки РФВидео

09:09

Ракета убила в Виннице двух работниц медцентра, двое врачей заведения в тяжелом состоянииВидео

09:07

РФ запустила 10 ракет по Николаеву: оккупанты ударили по двум университетам городаВидео

08:56

День украинского миротворца 2022: душевные поздравления и картинки к празднику

08:53

"Светлый ребенок, который рос в любви": Зеленская была знакома с погибшей в Виннице 4-летней ЛизойВидео

08:38

Гороскоп на сегодня, 15 июля 2022: Овнам – вещие сны, Близнецам – деньги, Козерогам – важные известияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять