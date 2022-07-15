"Все управление вынесли": Гиркин истерит из-за точных ударов ВСУ по командным пунктам РФ

Игорь Гиркин / Reuters

Бывший "министр обороны" "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) рассказал о новом разгроме российских оккупационных войск в Украине.

Как подчеркнул он на видео, опубликованном в Сети, в результате ударов ВСУ обезглавленными оказались сразу несколько военных соединений РФ в Украине.

Он уточнил, что под Брянкой в Луганской области был нанесен удар по командному пункту 106 воздушно-десантной дивизии РФ.

По его данным, за 2 недели до удара ВСУ командование ВДД под Брянкой ежедневно проводило совещания в одном и том же месте. По его мнению, об этом знала разведка ВСУ, в результате был нанесен результативный удар по оккупантам РФ.

"Командный пункт находился на этом месте, как минимум две недели. Слава богу комдива на месте не было… О какой маскировке вы говорите?", - пожаловался "Стрелок".

Он также добавил, что в результате удара ВСУ было уничтожено командование 20-й мотострелковой дивизии оккупантов РФ. При этом вместе с комдивом были ликвидированы и его заместители.

"Там все управление вынесли. Это бесполезно скрывать", - добавил Гиркин.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал о том, что Вооруженные силы Украины нанесли несколько результативных ударов по позициям и складам российских оккупантов в Херсонской и Луганской областях.

В результате защитники Украины поразили технику и боекомплекты армии РФ.

"Санитарная обработка территории продолжается", - уточнил Арестович.

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