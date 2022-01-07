Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - Чоп

Дороги в Украине/ Facebook

Международную трассу Киев-Чоп на Закарпатье признали опасной из-за аварийного участка дороги.

Служба автомобильных дорог Закарпатской области призвала водителей не ехать по этой трассе.

На развалившейся дороге проезжало больше всего габаритного транспорта.

"Указанные дороги в предыдущие годы практически капитально не ремонтировались. Однако из-за износа покрытия и из-за интенсивных осадков, дождя и влажности очень быстро - в течение 6-12 часов - образуются ямы", – сказано в сообщении.

Сейчас пять бригад пытаются ликвидировать ямы на дороге. Однако они в дождливую погоду появляются в больших объемах.

Реклама

"Большая просьба к участникам дорожного движения быть осторожными, обращать внимание на знаки, соблюдать безопасную скорость…

Дороги через перевалы:

на Н-09 (Мукачево-Ивано-Франковск-Львов) ,

Р-21 (Долина-Хуст) и Н-13 (Львов -Самбор) отремонтированы и без выбоин.

Поэтому рекомендуем планировать поездки в сторону Львовской и Ивано-Франковской областей именно через них", - говорится в сообщении.

Как ранее сообщали Главред, в Киеве на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду, дорожники продолжали укладывать асфальт. Очевидцев событий возмутила такая ситуация. Автор видео комментировал происходящее с применением нецензурной лексики.

Читайте также: