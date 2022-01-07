Все в ямах: в Украине развалилась международная трасса Киев - Чоп

На дороге проезжало больше всего габаритного транспорта.
Международную трассу Киев-Чоп на Закарпатье признали опасной из-за аварийного участка дороги.
Служба автомобильных дорог Закарпатской области призвала водителей не ехать по этой трассе.
На развалившейся дороге проезжало больше всего габаритного транспорта.
"Указанные дороги в предыдущие годы практически капитально не ремонтировались. Однако из-за износа покрытия и из-за интенсивных осадков, дождя и влажности очень быстро - в течение 6-12 часов - образуются ямы", – сказано в сообщении.
Сейчас пять бригад пытаются ликвидировать ямы на дороге. Однако они в дождливую погоду появляются в больших объемах.
"Большая просьба к участникам дорожного движения быть осторожными, обращать внимание на знаки, соблюдать безопасную скорость…
Дороги через перевалы:
- на Н-09 (Мукачево-Ивано-Франковск-Львов) ,
- Р-21 (Долина-Хуст) и Н-13 (Львов -Самбор) отремонтированы и без выбоин.
Поэтому рекомендуем планировать поездки в сторону Львовской и Ивано-Франковской областей именно через них", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщали Главред, в Киеве на одной из улиц, несмотря на серьезный снегопад и непогоду, дорожники продолжали укладывать асфальт. Очевидцев событий возмутила такая ситуация. Автор видео комментировал происходящее с применением нецензурной лексики.
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