Под Николаевом случилось страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дороге

ДТП с фурами / Нацполиция

В Николаевской области в воскресенье, 12 декабря, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель грузовика DAF. Другого водителя госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, авария случилась около 6:35 на автодороге Н-11 Николаев-Днепр недалеко от пгт Козанка.

"45-летний водитель грузовика марки DAF не справился с управлением и допустил столкновение со вторым грузовым автомобилем также DAF, стоящим на обочине дороги, Водитель фуры выполнял ремонтные работы", - говорится в сообщении.

57-летний мужчина от полученных травм погиб на месте. Сбившего его водителя с травмами разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Что грозит виновнику ДТП

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

Реклама

Виновному грозит до восьми лет лишения свободы

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Читайте такжеСмертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

Читайте также: