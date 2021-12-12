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Под Николаевом случилось страшное ДТП: грузовик разнесло по всей дороге

12 декабря 2021, 17:41

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

ДТП
ДТП с фурами / Нацполиция

В Николаевской области в воскресенье, 12 декабря, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель грузовика DAF. Другого водителя госпитализировали.

Как сообщает пресс-служба полиции региона, авария случилась около 6:35 на автодороге Н-11 Николаев-Днепр недалеко от пгт Козанка.

"45-летний водитель грузовика марки DAF не справился с управлением и допустил столкновение со вторым грузовым автомобилем также DAF, стоящим на обочине дороги, Водитель фуры выполнял ремонтные работы", - говорится в сообщении.

57-летний мужчина от полученных травм погиб на месте. Сбившего его водителя с травмами разной степени тяжести доставили в медицинское учреждение.

Что грозит виновнику ДТП

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего) УК Украины.

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Виновному грозит до восьми лет лишения свободы

Следователи устанавливают все обстоятельства ДТП.

Читайте такжеСмертельное ДТП под Черниговом: стали известны версии причин аварии

Напомним, на Закарпатье случилось страшное ДТП. Фура сбила женщину и протянула ее 200 метров. 65-летней жительнице Свалявы оторвало голову.

Также ранее в Харькове женщины, переходившие дорогу по "зебре", скончались от удара машины. Очевидцы трагедии говорят, что водитель не увидел их из-за плохого освещения.

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ДТП полиция Николаевская область
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