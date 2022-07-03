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"Все вернем": в ВСУ назвали главную причину отвода войск из Лисичанска

3 июля 2022, 21:58

У РФ серьезное преимущество в численности пехоты и в артиллерии, подчеркнули в ВСУ.

война в Украине, ВСУ
Подробности отхода ВСУ из Лисичанска / Фото УНИАН

В Вооруженных силах Украины прокомментировали отвод бойцов ВСУ из Лисичанска Луганской области.

В связи с превосходством врага в численности пехоты, артиллерии и снарядов к ней, а также для сохранения жизни украинских военных было принято решение покинуть город, подчеркнули в Вооруженных силах Украины.

"Многие могут увидеть в этом зраду. Но, стоит понимать реальное положение дел. У РФ серьезное преимущество в численности пехоты и в артиллерии. А главное снарядов к ней. Мы бережем наших воинов, и не делаем как Россия, которая забрасывает мясом каждое направление на смерть", - отметили украинские военные.

Кроме того, бойцы ВСУ объяснили, что после захвата военными РФ Золотаревки, почти замкнулось кольцо вокруг города:

"И если бы наши воины оттуда не вышли, повторился бы Иловайск. А так, мы сохранили технику, и главное - жизнь наших воинов. Поэтому поймите это. Все вернем, все отстроим. P.S. А те, кто ищет зраду - может пойти на росканалы и там можете вместе порадоваться. Но радоваться придется недолго", - добавили в ВСУ.

Ситуация в Лисичанске

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович 2 июня предупреждал об очень сложной ситуации в Лисичанске. Тогда, по его словам, оккупанты РФ были на южных окраинах города и еще не попали в центр Лисичанска.

В воскресенье утром, 3 июля, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай говорил, что российские оккупационные войска продолжают двигаться и закрепляться в Лисичанске. Административные здания города полностью разрушены.

В прессе России 3 июля сообщили, что глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о том, что российские войска, дескать, выполнили задачу по оккупации Луганской области Украины. Там утверждали о взятии захватчиками под контроль Лисичанска.

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