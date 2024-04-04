"Всегда нужно ждать, что враг атакует": военный эксперт дал прогноз по атаке РФ на Киев

Как говорит Александр Мусиенко, Киев всегда будет в поле внимания оккупантов, поэтому нужно максимально укреплять линии обороны.

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Наступление РФ на Киев: эксперт Александр Мусиенко дал прогноз / коллаж Главред, фото Facebook и ua.depositphotos.com

Угроза наступления войск РФ на Киев будет сохраняться всегда, пока продолжается война между Украиной и страной-агрессором Россией. Об этом руководитель Центра военно-правовых исследований, военный и политический эксперт Александр Мусиенко рассказал в интервью Главреду.

"Если говорить такими категориями, то нельзя исключать и падение астероида на Землю. Исключать нельзя ничего. Угроза для Киева будет сохраняться всегда, пока продолжается война. Пока продолжается российская агрессия, возможны совершенно разные сценарии, которые нам нужно учитывать, в том числе российские войска могут снова пойти на Киев. Это будет означать, что россияне растянут свои линии обеспечения и будут уничтожены довольно быстро. В определенной степени попытка наступления российских войск на Киев, если они решатся на такой шаг, будет даже подарком для украинских войск", ‒ сказал он.

Как говорит Мусиенко, Киев всегда будет в поле внимания русских оккупантов, поэтому нужно максимально укреплять линии обороны.

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"Поэтому наступления на Киев нельзя исключать. Всегда нужно ждать, что враг может атаковать и украинскую столицу. Киев всегда будет в поле внимания противника, поэтому, конечно, нужно продолжать развивать оборонительные сооружения, рубежи, укреплять линии обороны, проводить обучение военных контингентов, которые привлечены к обороне столицы, и быть готовыми к различным сценариям", ‒ подытожил он.

Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является председателем негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

Риск нового наступления на Киев и Харьков - прогнозы

Военный эксперт из Центра Разумкова Алексей Мельник считает, что оккупанты вряд ли смогут перейти в масштабное наступление по всей линии фронта. Эксперт считает, что вероятнее всего речь будет идти о попытке прорыва на одном из оперативных направлений.

Российские оккупанты могут организовать новую наступательную операцию в августе или сентябре, заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, об этом можно судить, учитывая темпы формирования новых частей и набор войск РФ.

Бывший командующий Сухопутными войсками США Бен Ходжес считает, что Россия хотела бы захватить Харьков, а ее войска могли бы оказаться летом под Киевом, но есть надежда, что ВСУ и Генштаб делают все, чтобы такого не допустить. Нельзя называть российскую победу неизбежной, на Западе транслируются ложные месседжи в отношении данного тезиса.

У россияне нет сил для эффективного наступления на Харьков с последующим окружением города. Именно поэтому РФ попытается применить другую тактику, постепенно уничтожая квартал за кварталом и превращая Харьков в новый Мариуполь. Об этом заявил генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко.

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