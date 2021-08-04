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"Всех сдаете в обмен на свободу": Богдан предложил Чаусу защиту в суде

4 августа 2021, 10:37

Богдан предложил задержанному экс-судье Николаю Чаусу свою помощь в суде.

Богдан
Богдан решил выступить адвокатом Чауса / УНИАН

Бывший глава Офиса президента Украины неожиданно предложил свои услуги адвоката скандальному судье Николаю Чаусу, которого недавно задержали.

Экс-глава ОП написал на своей странице в Facebook, что обещает скандальному судье личную защиту.

"Давайте так, я Вас защищаю, а Вы всех сдаете в обмен на свободу? И тех, и этих))) Осень придет — обоих посадим", — написал Богдан.

При этом он не уточнил, кого они должны "посадить".

Отметим, вечером во вторник, 3 августа, в больнице Феофания был задержан бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус, которого подозревают в получении неправомерной выгоды.

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Дело судьи Чауса - о чем ранее сообщал Главред:

Судью Николая Чауса подозревают в получении взятки на сумму 150 тысяч долларов в августе 2016 года. По версии следствия, служитель фемиды закопал неправомерную выгоду в банках в огороде. Арестовать Чауса не удалось, так как Верховная Рада не смогла оперативно рассмотреть данный вопрос.

В ноябре 2016 года Чауса объявили в международный розыск, после чего он уехал в Молдову и сдался местным властям.

В апреле 2021 года министр внутренних дел Молдовы Павел Войку сделал заявление о похищении судьи Чауса. По его словам, судью похитили иностранцы, которые въехали на территорию молдавского государства из Украины.

Один из подозреваемых в похищении судьи Чауса был задержан 9 мая в Кишиневе.

19 мая Чаус выложил в Сеть новое видео, в котором сделал заявление о своем намерении приехать в Украину и вместе с адвокатами ответить украинскому обществу, НАБУ и ГБР на вопросы, связанные с его похищением. Как утверждал судья, из соображений безопасности он принял решение передать правоохранителям материалы на лиц, которых он связывает со своим похищением.

30 июля Чаус неожиданно появился в селе Мазуривка Винницкой области, которое находится неподалеку от границы с Молдовой. Он пришел в деревню в трусах и заявил о похищении.

В тот же день адвокат Чауса заявил, что судью везут в Киев в Национальное антикоррупционное бюро.

У НАБУ и СБУ возник спор о том, кто должен работать по делу судьи Николая Чауса. Ситуация вылилась в противостояние правоохранительных органов с применением спецназа. Сотрудники НАБУ по улицам Киева преследовали своих коллег из спецслужбы с требованием остановить автомобиль, в котором везли Чауса.

Николай Чаус Андрей Богдан
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