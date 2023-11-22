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Одна партия заблокировала законопроект о медицинском каннабисе: на рассмотрение уйдут месяцы

Яна Ставская
22 ноября 2023, 17:54
"Батькивщина" делает все, чтобы не дать законопроекту пройти парламентский зал, считает депутат от "Голоса".
Одна партия заблокировала законопроект о медицинском каннабисе: на рассмотрение уйдут месяцы
Легалайза медканнабиса пока не будет / Коллаж Главреда. Фото: УНИАН, ua.depositphoto.com

Депутаты Верховной Рады фактически заблокировали принятие многострадального законопроекта о легализации медицинского каннабиса сотнями "пустых" поправок, на рассмотрение которых уйдут месяцы.

Как рассказала в Facebook депутат от голоса Ольга Стефанишина, в целом нардепы подали в документ 882 поправки. При этом наиболее вменяемые поправки, отметила Стефанишина, были учтены.

Для этого авторы законопроекта консультировались с полицией, аграриями, общественностью и парламентариями.

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Но почти треть правок - 226 - являются пустыми. Их, отметила Стефанишина, внесла партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко.

По мнению депутата, таким образом Тимошенко и ее коллеги хотят "утомить зал и лишить закон голосов".

"Это более 400 минут времени работы Рады, а по факту 2 дня абсолютно бессмысленного спектакля: когда правки ставят на голосование, просто чтобы тянуть время и не дать закону пройти зал", - написала Стефанишина.

Законопроект о медицинском каннабисе

Верховная Рада Украины 13 июля приняла в первом чтении законопроект № 7457 о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) для медицинских, научных и промышленных целей. Его принятие за основу поддержали 268 народных депутатов на пленарном заседании.

Законопроект, в частности, предлагает создать нормативные условия для законного ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса в определенных законом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также его сортов в определенных сферах деятельности.

За легализацию медицинского каннабиса выступал в том числе и президент Украины Владимир Зеленский. В своем обращении к Раде глава государства подчеркнул, что это необходимо для пациентов.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", - ответил Зеленский.

Стоит заметить, что у украинского общества до сих пор нет консенсуса относительно легализации медицинского каннабиса. Противники беспокоятся, что закон якобы приведет к росту наркомании. В то же время лоббисты инициативы называют это насущным вопросом для граждан с ПТСР, количество которых с начала полномасштабного вторжения резко возросло.

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Верховная Рада Батькивщина Юлия Тимошенко каннабис
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