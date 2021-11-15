"Вставай, Донбасс": львовский студент постит советские флаги и называет националистов "животными"

Маркиян Волосецкий / Скриншот

Во Львове студент архитектурного факультета университета Львовская политехника в соцсетях публикует советскую символику, а также заявляет о бессмысленности войны на Донбассе.

Он называет себя русофилом и антинационалистом, а также патриотов называет "животными", говорится в сообщении Telegram-канала Катарсис.

Отмечается, что студент регулярно публикует в Tik-Tok ролики провокативного содержания.

Во время одной из трансляций парень продемонстрировал флаг Эстонской ССР. Также он опубликовал видео с марша ко Дню защитника, назвав патриотов "животными".

"Новый сезон передачи "В мире животных" подъехал", – говорится в сообщении к ролику.

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При этом маолодой человек жалуется на то, что ему не просто жить во Львове, поскольку он "ультралевый, русофил, считает войну на востоке Украины бессмысленной и "выводит" из себя преподавателя истории".

Кроме того, он также опубликовал провокационный ролик на пропагандистскую песню "Вставай Донбасс".

"Валите отсюда, здесь вам не место встречи украинских националистов", — подписал видео с овцами парень.

В сообщении отмечается, что молодого человека зовут Маркиян Волосецкий.

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Напомним, в Харькове по случаю праздника прошел марш, который не обошелся без скандальной истории. В Сеть попало видео, на котором девушка, считающая себя "экспертом в истории Украины", назвала участников мероприятия "быдлом", а лозунг "Слава Украине! – Героям слава!" - "нацистским".

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