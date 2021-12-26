Встреча Зеленского с Путиным: в Кремле поставили условие и назвали тему переговоров

Владимир Путин готов к переговорам с Владимиром Зеленским, заявил Дмитрий Песков.
В Кремле рассказали о том, что готов обсуждать с президентом Украины Владимиром Зеленским на встрече Владимир Путин.
Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на канале Россия-1, Путин готов обсуждать двусторонние отношения.
По его словам, президент РФ не намерен общаться с Зеленским в качестве стороны конфликта на Донбассе.
"Вы знаете, что Зеленский хочет пообсуждать с Путиным как со стороной конфликта (...) Вопрос урегулирования - вопрос не к Путину. Путин говорит, что, если вы хотите общаться, давайте поговорим про двусторонние отношения", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
На вопрос, может ли Зеленский приехать на встречу глав государства СНГ, которая на следующей неделе пройдет в Санкт-Петербурге, он рассмеялся: "Зеленский может приехать, безусловно, но я не думаю, что он это сделает".
Он также подчеркнул, что безопасность России находится под угрозой из-за якобы "обмана" Запада о непродвижении НАТО на восток.
"На протяжении двух десятилетий последних, даже больше, наверное, нас методично обманывали, причем в результате этого обмана мы пришли к ситуации, когда наша безопасность находится под угрозой: находится под угрозой продолжения этого самого обмана, под угрозой дальнейшей экспансии и политической, и военной инфраструктуры НАТО в сторону наших границ", - сказал он.
При этом Песков упомянул возможное расширение НАТО на постсоветские страны, включая Украину.
"Это уже вопрос, ну, фактически жизни и смерти для нас", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина.
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Предложение Зеленского о встрече с Путиным
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к встрече с главой Кремля Владимиром Путиным тет-а-тет. Однако, он уверен, что окружение российского лидера против этой встречи, которая может принести "неожиданный результат".
"Я хотел бы встретиться с президентом России. Мне понятно, что в формате тет-а-тет встреча может быть достаточно предметной. Мне понятно, что окружение президента России не хочет, чтобы мы встречались тет-а-тет, потому что это может принести неожиданный результат", - особо отметил лидер Украины.
Также Зеленский готов к встрече в нормандском формате.
Зеленский заявил, что Банковая ведет переговоры с Кремлем по вопросу организации встречи с главой РФ Владимиром Путиным.
Спикер Кремля Дмитрий Песков в ответ сказал, что Москва и Киев не ведут конкретных переговоров по встрече Путина и Зеленского.
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