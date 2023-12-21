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Вступление Украины в НАТО и ЕС: Огрызко оценил шансы на 2024 год

Анна Ярославская
21 декабря 2023, 01:34
Евросоюз сделает все возможное, чтобы найти инструменты обхода венгерского вето по меньшей мере в плане начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.
Владимир Огрызко, НАТО, ЕС
Владимир Огрызко оценил шансы на сближение Украины с НАТО и ЕС / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В 2024 году Украина может рассчитывать на сближение с НАТО и Евросоюзом. Об этом в интервью Главреду рассказал дипломат, бывший министр иностранных дел Украины, руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко.

По его словам, нужно преодолеть сопротивление со стороны премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

"Мне кажется, что определенные возможности для этого есть – в Европейском Союзе прекрасно понимают, что они не должны быть заложниками московского прокси (ведь уже всем известно, почему Орбан себя ведет именно таким образом). К сожалению, кто платит, тот и заказывает музыку. Потому и кто танцует под эту музыку, увы, тоже ясно", - сказал дипломат.

Огрызко считает, что Европейский Союз сделает все возможное, чтобы найти инструменты обхода так называемого венгерского вето по меньшей мере в плане начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

"И, скорее всего, это произойдет уже весной – февраль, а точнее март этого года будет определенным маяком для начала таких переговоров", - заявил Огрызко.

Что касается сближения Украины с НАТО, то, считает дипломат, после последней встречи в Брюсселе у Украины есть четкий план, который позволяет сконцентрироваться на очень конкретных вещах и затем показать результаты.

Смотрите интервью Владимира Огрызко Главреду:

Кто такой Владимир Огрызко

Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996).

В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко.

В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины.

В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка.

18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина.

17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года.

В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней.

С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда.

С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

Как сообщал Главред, 14 декабря Европейский совет объявил о начале переговоров о членстве с Украиной. Когда лидеры Евросоюза принимали решение, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вышел из зала и таким образом не наложил вето на решение. СМИ пишут, что выход из тупика, в который завела лидеров ЕС позиция Венгрии в отношении Украины, придумал канцлер Германии Олаф Шольц.

Позже Орбан заявил, что процесс вступления Украины в Евросоюз "можно будет заблокировать минимум 75 раз".

Также Евросоюз не смог одобрить выделение Украине 50 млрд евро. Из-за отказа венгерского премьер-министра Виктора Орбана поддержать финансовый "мегапакет" решение отложили до января, когда ради этого соберется внеочередной саммит ЕС.

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Евросоюз НАТО Владимир Огрызко новости Украины
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