ВСУ готовят крупное контрнаступление: в британской разведке назвали направления

Российские оккупанты укрепили оборонительные сооружения, опасаясь контрудара ВСУ.

ВСУ могут пойти в контрнаступление, считают в британской разведке / 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Масштабного наступления подразделений Вооруженных сил Украины опасается командование российских оккупантов, заявили в британской разведке.

ВСУ могут пойти вперед в Луганской и Запорожской областях, разрушив сухопутный путь между территорией России и оккупированным Крымом. Об этом идет речь в сообщении Минобороны Великобритании в Twitter.

В частности, российские оккупанты укрепили оборонительные сооружения в центральной части Запорожской области, особенно между городами Васильевка и Орехов, говорится в опубликованном отчете.

"То, как Россия работала над усовершенствованием обороны, свидетельствует о том, что командиры, скорее всего, озабочены возможностью больших наступательных действий Украины на двух направлениях: либо на севере Луганской области, либо на Запорожье", — считают британские военные аналитики.

При этом они подчеркнули, что успешное наступление ВСУ в Запорожской области разрушит "наземный мост" между РФ и оккупированным Крымом, а продвижение украинских войск в Луганской области еще больше подорвет главную цель россиян - так называемое "освобождение Донбасса", что ставит военных планировщиков оккупантов в трудное положение.

/ @DefenceHQ

Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил о том, что Россия уже проиграла войну, развязанную против Украины.

Он считает, что мобилизация в РФ только оттягивает ее поражение во времени.

Директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак заявил, что после завершения горячей фазы войны противостояние с российской армией будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

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