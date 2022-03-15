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ВСУ контролируют границы Днепропетровщины, на опасных направлениях усилена защита – глава облсовета

15 марта 2022, 16:17

Оккупанты проводят бомбардировки населенных пунктов с целью деморализовать украинцев и уничтожить инфраструктуру.

Глава Днепропетровского областного совета, заместитель руководителя Совета обороны региона Николай Лукашук сообщил, что границы Днепропетровской области находятся под полным контролем Вооруженных Сил Украины.

"Отдельно хочу остановиться на Херсонском направлении. Это Кривой Рог, Зеленодольск, Апостолово, Никополь. Там вся оборона усилена. Область готова. Верьте в ВСУ, Нацгвардию. Они у нас лучшие и очень мощные", – говорит он и добавляет, что враг в Украине терпит значительные потери.

По его словам, оккупанты проводят бомбардировки населенных пунктов с целью деморализовать украинцев и уничтожить инфраструктуру, ведь в прямом бою агрессор не имеет никаких успехов.

"Поэтому когда раздается сирена – реагируйте. Украинские военные делают все, чтобы у нас были мирные дни и ночи", – подчеркнул Лукашук.

Также глава областного совета призвал местных бизнесменов возобновлять работу, несмотря на сложности военного времени, ведь экономика должна работать, а люди должны получать заработную плату.

Кроме того, Лукашук остановился и на теме жизнедеятельности области и отметил, что вся критическая инфраструктура региона работает, а также имеются запасы продуктов, дизтоплива, бензина и лекарств.

Как известно, в ночь на 15 марта враг атаковал аэропорт в Днепре. Разрушена взлетно-посадочная полоса, поврежден терминал.

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