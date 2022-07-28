ВСУ могут отбросить врагов на линию 23 февраля до конца года: американский генерал назвал условие

ВСУ могут отбросить врагов на линию 23 февраля до конца года - генерал Ходжес/ Коллаж DVIDSHUB Flickr, УНИАН

Украинские военнослужащие смогут уже в ближайшее время отбросить российских оккупантов на линию 23 февраля ‒уже до конца этого года ‒ но только если будет соблюдено одно условие Об этом рассказал бывший командующий войсками США в Европе генерал в отставке Бен Ходжес, сообщает портал "РБК-Украина".

Он подчеркнул ‒ для успехов ВСУ в войне с русскими необходимо как можно быстрее наладить быстрые поставки вооружения.

"Я считаю, что если Запад/США продолжат доставлять все обещанное более быстрыми темпами, тогда украинские силы смогут отодвинуть российские войска к линии 23 февраля до конца этого года. Ситуация уже значительно меняется в пользу Украины", – сказал генерал.

Ходжес также убежден ‒ активные боевые действия будут продолжаться в том числе и зимой. А ВСУ смогут в категорической форме освободить Юг при наличии нужного вооружения (в первую очередь ‒ дальнобойного).

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Напомним, ранее сообщалось о том, что - по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, нужное количество оружия для проведения контрнаступления Украина получит ориентировочно только в сентябре-октябре. ВСУ нужно получить артиллерию, реактивное оружие, а также беспилотники. На это потребуется время.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что ракетные удары России по Украине затягивают подготовку ВСУ к контрнаступательной военной операции. Угроза ракетного обстрела существует в любом регионе страны. Удары наносятся, в том числе, и по учебным центрам.

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