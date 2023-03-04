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ВСУ могут отступить из части Бахмута: в ISW назвали причину

4 марта 2023, 08:35
Украина уже укрепила территорию западнее Бахмута, рассказали в ISW.
Бахмут
ВСУ продолжают бои за Бахмут / Фото Twitter

Вооруженные силы Украины могут отойти из части Бахмута в Донецкой области, где российские оккупанты ведут бои за захват города примерно с мая 2022 года.

Геолокационные кадры, опубликованные 3 марта, подтверждают, что украинские войска разрушили два критически важных моста в районе Бахмута, говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

В частности, разрушены мосты через реку Бахмутовка на северо-востоке города и вдоль трассы Хромово - Бахмут к западу от города.

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"Предотвращение уничтожения мостов, вероятно, свидетельствует о том, что украинские войска могут пытаться помешать движению РФ на востоке Бахмута и ограничить потенциальные пути выхода оккупантов из Бахмута на запад", — указывается в отчете.

В ISW напоминают, что ранее, а именно 28 февраля, советник президента Украины Александр Роднянский заявил, что при необходимости украинские силы могут отойти с позиций в Бахмуте.

Тогда он также проинформировал, что Украина укрепила территорию западнее Бахмута так, что даже если украинские войска начнут отступать, оккупанты точно не смогут быстро взять весь город.

"Если украинское военное командование сочтет необходимым отступить из Бахмута, оно, судя по заявлениям и данным о действиях Украины, вероятно, осуществит ограниченный и контролируемый уход из особо сложных участков восточного Бахмута", — предполагают специалисты.

скрин
/ understandingwar.org

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее представитель Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оккупанты России продолжают наступать на Бахмутском направлении.

Враг пытается добиться продвижения, применяя живую силу, а не военную технику. Захватчики задействуют авиацию, но не могут заполучить преимущество в воздухе.

Военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что в Бахмуте очень сложная обстановка. Оккупанты пытаются окружить город, но у них ничего не получается. Россиянам удалось зацепиться за частный сектор. Там идут бои.

Спикер Восточной группировки армии Украины Сергей Череватый не исключил отступления украинских войск из Бахмута. По его словам, этом может произойти в случае, если речь будет идти о сохранении личного состава, улучшения тактического положения войск или более эффективного проведения военной операции.

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