ВСУ на юге проломили оборону РФ на 1,5 километра и уничтожили 4 роты оккупантов

На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед и освобождают территории.

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ВСУ продвигаются на южном направлении / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

На Таврическом направлении уже есть освобожденные территории и украинские воины продолжают продвигаться вперед, сообщил командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский.

"На Таврическом направлении Силы обороны продвигаются вперед. Уже есть освобожденные территории и наше движение продолжается. За прошедшие сутки враг 18 раз атаковал наши позиции и совершил 450 обстрелов", — написал он в Telegram.

По его данным, подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 954 огневых задач.

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"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили почти четыре роты. Уничтожены 15 единиц военной техники противника", — отметил Тарнавский.

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четыре ББМ;

два БпЛА Supercam;

самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация";

автомобильная техника;

склад боеприпасов противника.

"Продолжается работа по утилизации россиян", — добавил командующий.

Подробности продвижения ВСУ на юге

Как уточнили в пресс-центре Сил обороны Таврического направления, в результате системного давления Силы обороны Таврического направления имеют успехи и продвинулись на полтора километра вглубь обороны противника.

Речь идет об успешных наступательных действиях войск и ударных подразделений группировки "Таврия" на Мелитопольском направлении.

"Идет закрепление на достигнутых рубежах, проводится разминирование и аэроразведка местности", — сообщает пресс-центр.

В сообщении сказано, что работает украинская артиллерия по выявленным целям противника и осуществляются меры контрбатарейной борьбы.

Смотрите видео - Силы обороны бьют оккупантов на юге:

Удар по оккупантам РФ на юге / Скриншот

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось, что подразделения Вооруженных сил Украины достигают тактического прогресса на ключевых направлениях, используя опыт первых двух недель контрнаступления, рассказали в британской разведке.

За последние дни украинские защитники сумели перегруппироваться и продолжили проводить наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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