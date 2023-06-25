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ВСУ остановили прорыв РФ и контрнаступают на юге и востоке — разведка Британии

Алексей Тесля
25 июня 2023, 10:58 обновлено 25 июня, 11:08
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Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса.
ВСУ, войска РФ
ВСУ достигают успеха на Донбассе / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Подразделения Вооруженных сил Украины достигают тактического прогресса на ключевых направлениях, используя опыт первых двух недель контрнаступления, рассказали в британской разведке.

За последние дни украинские защитники сумели перегруппироваться и продолжили проводить наступательные операции на трех основных направлениях на юге и востоке Украины, говорится в сообщении в Twitter Министерства обороны Британии.

"Украинские войска используют опыт первых двух недель контрнаступления для совершенствования тактики штурма глубокой, хорошо подготовленной российской обороны. Украинские подразделения достигают постепенного, но уверенного тактического прогресса на ключевых направлениях", — отмечают британские военные аналитики.

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В то же время, по их данным, оккупанты РФ предприняли попытку наступления в Серебрянском лесу в Луганской области.

"Россия достигла некоторых небольших успехов, но украинские войска предотвратили прорыв", — добавили в разведке Великобритании.

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Сообщение Минобороны Великобритании / @DefenceHQ

Контрнаступление ВСУ

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что украинская армия имеет достаточно оружия, чтобы начать контрнаступление против страны-агрессора России. Эта операция даст нашей стране победу, необходимую для вступления в НАТО. В то же время он не ответил, началось ли уже контрнаступление. По его словам, главное не то, когда он начнется, а то, чтобы он закончился победой Украины.

Как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, подрыв российскими захватчиками Каховской гидроэлектростанции не помешает контрнаступлению Вооруженных сил Украины. Украинские защитники обязательно освободят все захваченные территории, включая Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине происходят определенные контрнаступательные действия, но он не будет говорить, на каком этапе. Президент подчеркнул, что постоянно находится на связи с командующими разных направлений. Все они, по словам президента, настроены позитивно.

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