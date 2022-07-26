ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов и взорвали КП "элитных" войск России

Враг продолжает ведение боевых действий, держась за укрепленные рубежи обороны, подчеркнул Владислав Назаров.
На Южном направлении защитниками Украины уничтожено 48 российских оккупантов, сообщил представитель оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.
Как рассказал он в сводке, опубликованной в Facebook, авиацией ВСУ нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений врага: 6 опорных пунктов, сосредоточение вооружения, военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области.
Вражеские потери на Южном направлении:
- ликвидировано 48 рашистов;
- уничтожено 4 танка Т-72;
- 152-миллиметровая пушка-гаубица самоходной артиллерийской установки;
- 3 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники.
Кроме того, уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их склад боеприпасов в районе Пятихатки, заявил Назаров, добавив, что окончательные потери врага доразведываются.
Корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен остается без изменений: 2 ракетоносителя и 1 большой десантный корабль патрулируют, остальной корабельно-катерный состав находится в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова.
"Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах", - сказал Назаров. Кроме этого, в Черном море после шторма могут дрейфовать мины.
Также отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий, держась за укрепленные рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники с крымского направления.
"В очередной раз вражеские силы количеством в РТГр с привлечением резервов попытались осуществить наступательные действия с направления Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались", - сообщил Назаров.
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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины в результате точного попадания по гостинице в оккупированном РФ Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 оккупантов РФ.
По обновленным данным СтратКома, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства есть "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.
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