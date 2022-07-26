ВСУ на юге уничтожили десятки оккупантов и взорвали КП "элитных" войск России

ВСУ уничтожили пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады РФ / Фото УНИАН

На Южном направлении защитниками Украины уничтожено 48 российских оккупантов, сообщил представитель оперативного командования Пивдень Владислав Назаров.

Как рассказал он в сводке, опубликованной в Facebook, авиацией ВСУ нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений врага: 6 опорных пунктов, сосредоточение вооружения, военной техники и командно-наблюдательный пункт в Бериславском и Херсонском районах области.

Вражеские потери на Южном направлении:

ликвидировано 48 рашистов;

уничтожено 4 танка Т-72;

152-миллиметровая пушка-гаубица самоходной артиллерийской установки;

3 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники.

Кроме того, уничтожен пункт управления 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады рашистов и их склад боеприпасов в районе Пятихатки, заявил Назаров, добавив, что окончательные потери врага доразведываются.

Корабельная группировка вражеских сил в Черном море перемен остается без изменений: 2 ракетоносителя и 1 большой десантный корабль патрулируют, остальной корабельно-катерный состав находится в ракетно безопасных районах моря вблизи Крымского полуострова.

"Поэтому угрозы ракетного удара и высадки десанта остаются активными во вражеских планах", - сказал Назаров. Кроме этого, в Черном море после шторма могут дрейфовать мины.

Также отмечается, что враг продолжает ведение боевых действий, держась за укрепленные рубежи обороны. Пытается подтягивать резервы живой силы и техники с крымского направления.

"В очередной раз вражеские силы количеством в РТГр с привлечением резервов попытались осуществить наступательные действия с направления Ищенки на Белогорку. Понеся потери, ретировались", - сообщил Назаров.

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Ранее сообщалось о том, что Вооруженные силы Украины в результате точного попадания по гостинице в оккупированном РФ Хрустальном (бывший Красный Луч) Луганской области в ночь на 24 июля уничтожили 100 оккупантов РФ.

По обновленным данным СтратКома, в результате попадания 100 россиян погибли, у ведомства есть "оптимистические прогнозы", что количество убитых возрастет из-за травм.

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