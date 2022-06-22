Оккупанты понимают, что наступление ВСУ им не остановить, им придется уйти - Херсонская ОВА

В Херсонской ОВА рассказали, как будут освобождать город / УНИАН

Вооруженные силы Украины продвигаются к Херсону и будут освобождать город несмотря на попытки российских оккупантов строить оборонительные сооружения.

Заместитель Херсонской военной администрации Сергей Хлань подчеркнул, что контрнаступление ВСУ уже не остановить и оккупанты понимают это, пишет "24 канал".

"В настоящее время войска РФ готовятся к обороне Херсона, пока ВСУ ведет наступление. Как сообщают местные жители, в промышленных районах строятся оборонные укрепления. Они готовятся к уличным боям, потому что понимают, что наступление ВСУ им не остановить", - пояснил Хлань.

Также он отметил, что самые активные артиллерийские бои будут проходить на левом берегу Херсонской области.

Читайте такжеВ ближайшие недели будет освобожден Херсон, далее - Мелитополь - мэр Федоров"А в Херсоне, как бы они ни закреплялись, им придется уйти, потому что наступательные действия, которые мы видим в последнее время, будут рассекать группировки противника. Им ничего не останется, кроме как оставить правобережную часть Днепра", – заявил советник ОВА.

Он подчеркнул, что уже сегодня есть результаты, есть разгромы россиян на линии фронта. Итак, "уже скоро нам придется вытеснять россиян из Херсона", главной задачей ВСУ является уменьшение количества разрушений в самом городе и сохранение жизни местных жителей.

Напомним, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинские военные сумели пробить оборону оккупантов в Херсоне и уже видят город в бинокли.

Ранее военный эксперт Олег Жданов заявил, что мысль о том, что украинский Херсон будет освобожден от оккупантов до конца лета, является очень оптимистичной.

"На сегодняшний день это очень оптимистично. Почему? Потому что все будет зависеть от темпов и объемов поступления западного вооружения", - сказал Олег Жданов.

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