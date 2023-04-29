ВСУ – о ситуации на левобережье Днепра: армия уничтожает войска РФ перед наступлением

Контрнаступление – очень тяжелая работа, а у оккупантов России все еще есть силы для сопротивления, отметила представитель ОК Юг Наталья Гуменюк.

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Армия Украины зачищает левый берег от российских оккупантов / Коллаж УНИАН, скриншот Минобороны (иллюстративное фото)

Силы обороны Украины уничтожают военный потенциал оккупационных войск России на левом берегу Днепра. Там территория обильно покрыта вражескими силами. Сокрушение военных возможностей россиян перед тем, как начнется продвижение ВСУ, является важной составляющей военной операции. Об этом заявила представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что российские оккупанты все еще располагают военными возможностями, продолжают накапливать силы и не отказались от своих первоочередных "планов". Контрнаступление в такой ситуации является сложной работой.

"Поэтому контрнаступление не выглядит эффектным шоу, когда все поднимаются и двинутся вперед. Это очень кропотливая и тяжелая работа", - отметила Гуменюк.

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По ее словам, работу ВСУ усложняет ситуация, когда оккупанты прячутся за мирным населением. Такая обстановка замедляет действия украинских военных.

"Поэтому действительно, маленькими шагами, но очень взвешенными, мы все равно уничтожаем их потенциал. И эта работа очень долговременная. Надо набраться терпения и дождаться", - объяснила Гуменюк.

Также представитель ОК Юг акцентировала внимание на том, что на левом берегу Днепра множество позиций и подразделений российских оккупантов. Их нужно зачистить еще до момента, пока начнется продвижение ВСУ. Это важный этап контрнаступления.

"И потому уничтожение их потенциала там, еще до того, как начнется продвижение наших войск, это очень важная составляющая именно этой операции, которой все так долго ждут – наступления", – подчеркнула Наталья Гуменюк.

Операция ВСУ на левом берегу Днепра

В Институте изучения войны ранее сообщили, что ВСУ 22 апреля якобы высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области. Согласно данным аналитиков, ВСУ заняли позиции севернее городе Олешки и продвинулись к северной окраине по трассе к западу от Дачи.

Представитель Оперативного командования Юг Наталья Гуменюк заявила, что форсирование Днепра – очень сложная задача. По ее словам, украинцев ожидают хорошие новости, однако сначала следует обеспечить работу режима тишины. ВСУ на левом берегу Днепра в Херсонской области проводят военную операцию.

Позже Гуменюк рассказала, что силам обороны Украины в течение 3 дней удалось мощно поработать на левом берегу Днепра. Украинские военные зачищают передовую полосу. Идет контрбатарейная борьба.

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