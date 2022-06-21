УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"ВСУ обходят, берут в кольцо": оккупанты паникуют из-за флангового удара украинской армии

21 июня 2022, 23:32

Российские оккупанты боится возможного окружения со стороны ВСУ.

война в украине, российская техника
/ генштаб ВСУ

Российские оккупанты в разговорах между собой говорят о возможном окружении со стороны Вооруженных сил Украины.

В обнародованном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, перехваченном разговоре "двое рашистов обсуждают текущее положение на линии фронт".

При этом один из оккупантов пытается выяснить, собираются ли их менять на передовой. Он отмечает, что боится возможного окружения со стороны ВСУ.

"По ощущениям скоро в кольцо нас возьмут. Со всех фронтов обходят. Мы двигаемся вперед, а нас сбоку обходят. И восток, и запад. Все в одном месте собрались", - сказал он.

На вопрос собеседника, кто прикрывает тылы оккупантов, тот ответил, что "силовики, алкаши".

"Хорошего ничего нет", - добавил оккупант.

Читайте также"Киселевка – за нами": в ОП раскрыли детали зачистки ВСУ пригорода Херсона

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Луганской области российские оккупанты на направлении Тошковка – Подлесное овладели населенными пунктами Подлесное и Мирная Долина и закрепляется на занятых рубежах.

Кроме того, оккупанты закрепляются в населенном пункте Устиновка, ведут наступление в направлении Белой Горы, где имеют частичный успех, однако боевые действия продолжаются.

Читайте еще:

ВСУ война России и Украины
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

23:57

Женя из "Сватов" рассказала, общается ли со своими коллегами по сериалу

23:53

Удар авиации по позициям врага: ВСУ "перемололи" оккупантов вместе с бронетехникойВидео

23:46

Жена Чмерковского рассказала, как у нее случился выкидыш, пока муж был в Киеве

23:44

"Мы не понимаем, как нам завидует Америка": дочь пропагандиста Машкова разорвала отношения с отцом

23:32

"ВСУ обходят, берут в кольцо": оккупанты паникуют из-за флангового удара украинской армииВидео

Реклама
23:30

6-летняя дочь Беднякова покорила сеть своей песнейВидео

23:00

В России скоро может начаться мобилизация - The Guardian

23:00

"Киселевка – за нами": в ОП раскрыли детали зачистки ВСУ пригорода ХерсонаВидео

22:32

Мариуполь мстит оккупантам: россияне подорвались на мине при разминировании Азовстали

22:20

Оккупанты накрыли Харьковщину мощным огнем: более 30 раненых и погибшихВидео

21:59

Выжженная земля: появились кадры Змеиного после мощного удара ВСУВидео

21:58

"Володя, ты – проиграл": в речи Токаева нашли тайный посыл к Путину

21:40

Путин залил комнату кровью: ночью к нему примчались медики - СМИВидео

21:39

"Херсон уже виден в прицел и бинокли": Арестович рассказал, когда оккупантов выбьют из города

21:38

Украинцам рассказали, как получит помощь через ПриватБанк: кто имеет право на деньги

21:33

Столб дыма над Черным морем: пожар на "вышке Бойко" зафиксировал спутник

20:58

ВСУ отразили вражеский штурм на двух направлениях: у оккупантов серьезные потериВидео

20:36

"Меладзе, случайно, не о вас пел?": Заворотнюк похвасталась загорелым телом на турецком курорте

20:26

У границы Украины рухнул российский штурмовик Су-25, пилот погибФотоВидео

20:23

Зеленский подписал закон о ратификации Стамбульской конвенцииВидео

Реклама
20:18

Волочкова неудачно расставила ноги, рассмешив поклонников: "там паралич седалищного нерва"

20:10

Приметы на 23 июня: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

20:07

Безработных украинцев будут отправлять разбирать завалы и строить защитные сооружения - Шмыгаль

20:06

Гороскоп на 22 июня для всех знаков зодиака: Козерогам - лень, Скорпионам - козни врагов, Рыбам - призВидео

19:53

На Луганщине враг прорвал оборону ВСУ и закрепляется на занятых рубежах - ГенштабВидео

19:27

Мать спела колыбельную у гроба сына: во Львове простились с погибшим на фронте защитником УкраиныВидео

19:18

Публичное унижение России: почему лидеры стран бывшего СССР все чаще дерзят Путинумнение

19:11

Когда лучше есть ягоды: главные правила для максимальной пользы летомВидео

18:57

"Вождю придется уходить": в РФ рассказали о выборе преемника ПутинаВидео

18:45

"От происходящего грустно": Барбара Брыльска высказалась о войне в Украине

18:44

"Это тебе вместо виллы в Майами": позорно изгнанного из США сына Медведева пристроили в РФ

18:23

РФ накрыла жилые кварталы Харькова огнем из Ураганов: погибли пятеро, много раненыхФотоВидео

18:12

"За это выпить обязан каждый украинец": астролог назвал дату смерти Путина

18:00

ВСУ контрнаступают на Херсонщине: оккупанты покидают второй и третий рубежи обороныВидео

17:59

Разборки в Росгвардии: ключевой генерал слетел с должности, на войну гребут отставниковВидео

17:29

Оккупантов "утюжат" ракетами: ВСУ нанесли новый удар по Змеиному - источникВидео

17:24

Украина может подписать с РФ мирный договор: у Зеленского назвали условиеВидео

17:20

В сети впервые появились фото засекреченной дочери Кэмерон Диас

17:19

Любовница Путина Кабаева обзавелась роскошными домами в Турции: в сделке замешан Эрдоган - СМИ

17:06

В зону действия ПВО Тайваня без предупреждения вошли 29 самолетов Китая

Реклама
17:00

"Извините, мы у вас в гостях": бойцы ВСУ подружились на позициях с дикими кабанамиВидео

16:59

ВСУ "нокаутируют" армию РФ и смогут выиграть войну — генерал СШАВидео

16:59

Украину завтра могут обстрелять ракетами: в СНБО рассказали о возможных провокацияхВидео

16:52

"Не знал, что Скабеева мужчина": Дурнев придумал наказание для российских пропагандистов

16:35

Муж Лорак похвастался вокальными данными дочериВидео

16:30

У оккупантов большие потери: ВСУ нанесли удар по позициям РФ на ЗмеиномВидео

16:28

Урожая будет в два раза больше: что делать, чтобы чеснок был крупным - дачная хитростьВидео

16:21

Лукашенко на низком старте, или Когда Беларусь открыто ввяжется в войну в Украинемнение

16:20

Около 90% граждан Украины за вступление в ЕС, интеграцию в НАТО поддерживают 76% − РейтингВидео

16:08

Путин впервые с начала войны покинет РФ: поедет "дожимать" Лукашенко – экспертВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять