ВСУ "откобзонили" оккупанта, который вернулся на фронт через 3 месяца после увольнения

ВСУ ликвидировали оккупанта, который уже убивал украинцев / Коллаж фото Иракли Комахидзе, 93-я ОМБр Холодный Яр

Украинские военные ликвидировали российского оккупанта, который воевал против ВСУ весно-летой, а потом опять поехал на фронт. Речь идет о многодетном вояке Андрее Хомиченко. Об этом сообщает блогер-расследователь Иракли Комахидзе.

Известно, что оккупант был родом из Читинской области. Весной он начал убивать украинцев и принимал участие в войне по краткосрочному контракту. В июне он вернулся домой, но уже осенью попал под мобилизацию.

Оккупант был мобилизирован из Бурятии 22 сентября. Уже 11 октября он "денацифицировался" и отправился домой в пакете. У него остались трое детей.

ВСУ ликвидировали оккупанта, который уже убивал украинцев / Иракли Комахидзе

Напомним, 21 октября стало известно о ликвидации российского врача-эндоскописта, которого мобилизировали несмотря на наличие 4 детей и беременной жены. Он в июне отправился на фронт в качестве военного медика.

Также сообщалось о "денацификации" 39-летнего "хана"-капитана из Татарстана. Айрат Галяутдинов ранее воевал в Сирии, Таджикистане и уже успел поубивать украинцев в 2014 году на Донбассе.

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