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ВСУ отразили вражеский штурм на трех направлениях: оккупанты отступили с потерями

24 апреля 2022, 19:51

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах ряда населенных пунктов.

ВСУ, война
Бойцы ВСУ нанесят удар по оккупантам / Фото Reuters

Российские оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное и начали продвижение в направлениях населенных пунктов Ореховое и Нижнее.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на Слобожанском направлении продолжается переброска вооружения и военной техники врага в район города Купянск.

"Оккупанты продолжают частичное блокирование города Харькова, пытаются осуществлять огневое поражение подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры", - сообщили в Генштабе.

Отмечается активизация наступательных и штурмовых действий подразделений противника в районах населенных пунктов:

  • Пашково;
  • Долгенькое;
  • Большая Камышеваха.

При этом враг успеха не имел, понес потери и был вынужден отступить на ранее занимаемые рубежи.

На Донецком и Таврическом направлениях враг осуществляет наращивание системы управления и противовоздушной обороны.

"Продолжает осуществлять огневой влияние по позициям наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня по всей линии соприкосновения. Наносит авиационные удары самолетами оперативно-тактической авиации", - добавили в Генштабе.

На Северодонецком направлении противник пытался осуществлять штурмовые действия в направлении населенных пунктов:

  • Лиман;
  • Яцьковка.

Успеха не имел. Оккупанты установили контроль над частью населенного пункта Заречное. Враг пытался закрепиться в западной, северо-западной и восточной частях Рубежного, успеха не достиг. Начал продвижение в направлениях населенных пунктов Ореховое и Нижнее.

На Попаснянском направлении подразделения оккупантов пытались закрепиться на достигнутых рубежах. Враг также проводил перегруппировку и осуществлял пополнение личным составом и боеприпасами и подготовку к дальнейшим штурмовых действий.

На Кураховском направлении при поддержке артиллерии противник предпринял попытку наступления в направлении населенных пунктов Новомихайловка и Марьинка, однако успеха не имел.

На Мариупольском направлении захватчики продолжали огневой влияние и боевые действия в районе Азовстали.

"Враг наносил авиационные удары по определенным объектам гражданской инфраструктуры. Оккупанты осуществляли штурмовые действия в направлении населенного пункта Времовка, понесли потери и отошли на ранее занятые позиции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на временно занятых территориях Украины российские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения.

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Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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