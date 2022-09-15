ВСУ "перемололи" стрелковые полка россиян, очень много раненых - Генштаб

Оккупанты несут потери на Слобожанском направлении - Генштаб / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Россияне несут значительные потери на Слобожанском направлении, говорится в вечерней сводке Генштаба в четверг, 15 сентября.

По информации военных, 202-й и 204-й стрелковые полки 2-го армейского корпуса оккупационных войск, принимавших участие в боевых действиях, спешно выведены на временно оккупированную территорию Луганской области и подлежат расформированию.

"Остатки личного состава распределены среди подразделений мобилизационного резерва. Из - за большого количества раненых в населенном пункте Новоайдар под военные госпитали срочно перепрофилируют гражданские медицинские учреждения, в том числе и детскую больницу", - говорится в сообщении.

В целом, как отметили в Генштабе, военно-политическое руководство Российской Федерации приняло решение пополнить резерв для войны в Украине за счет учреждений исполнения наказаний, государственных предприятий и учреждений, снятия ограничений на призыв для многодетных семей и принудительного создания региональных батальонов, сформированных по национальному признаку.

Наступление ВСУ на Харьковщине

Ранее сообщалось, что после освобождения Купянска и Изюма войска РФ уже не смогут проводить успешные операции. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж. Купянск был для РФ важной логистической точкой – он был нужен оккупантам как для удержания своих позиций, так и для развития дальнейшего наступления.

Также Маломуж отмечал, что после успеха ВСУ на Харьковщине войска РФ могут бежать уже из Херсонской области. Он подчеркнул, что армия Украины операцией в Харьковской области предотвратила захват Донетчины.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) отмечают, что неудача российских оккупантов в Харьковской области в результате контрнаступления ВСУ заставила Кремль признать свое поражение. Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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