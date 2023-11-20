ВСУ получили первые 3 тысячи FPV-дронов от операции "Єдність" - Федоров

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Вооруженные Силы Украины получили первые 3 000 FPV-дронов благодаря операции "Єдність" – совместному сбору UNITED24, "Повернись живим" и monobank, сообщил Вице-премьер-министр, Министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Каждый дрон укомплектовали боеприпасами украинского производства и передали для 19 воинских частей. Эти мощные "птички" помогут более эффективно поражать вражеские позиции и технику", – написал Федоров.

В целом Силы обороны получат 10 000 дронов-камикадзе.

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Как сообщали СМИ, один из крупнейших донатов, 10 млн грн, поступил при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Ранее при содействии фонда, ВСУ также получили 53 новых внедорожника для ударных рот "Армии дронов".

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