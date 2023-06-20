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ВСУ пошли вперед на юге и заняли новые рубежи на двух направлениях

Алексей Тесля
20 июня 2023, 11:46 обновлено 20 июня, 11:57
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Враг сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск.

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ВСУ продвигаются вперед на южном направлении / 53 ОМБр имени Владимира Мономаха, Украинская добровольческая армия

Украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях, заявил представитель Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев.

Силы обороны продолжают наступательные действия на этой территории, цитирует его Military Media Center в Telegram-канале.

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"За прошедшие сутки на направлениях Новодаровка – Приютное, Макаровка – Ровнополь и Новоданиловка – Роботино украинские военные имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — подчеркнул представитель Генштаба ВСУ.

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении обороны и недопущении продвижения наших войск, применяет резервы, пытался восстановить утраченное положение, добавил Ковалев.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, особое внимание участников было уделено ситуации на передовой и бригадам наступления.

"Ставка. Сегодня максимально сосредоточились на двух темах: фронте и бригадах наступления", — написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, во время заседания Ставки прозвучали доклады генералов Александра Сырского, Александра Тарнавского, Валерия Залужного и Кирилла Буданова.

Ранее Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ Сергей Шаптала провели работу в группировках войск, выполняющих самые сложные задачи в районах, где идут самые ожесточенные бои.

Главнокомандующий отметил, что несмотря на яростное сопротивление противника, украинские военные делают все возможное для освобождения оккупированной территории Украины.

Напомним, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал о том, что украинские военные заметно продвинулись на Таврическом направлении благодаря успешным штурмам. Кроме этого, ВСУ удалось уничтожить более 2 рот российских военных

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