ВСУ проломили оборону РФ на юге и продвинулись вперед на двух направлениях

На Бердянском направлении Силы обороны продвинулись более чем на 1 километр вглубь обороны противника, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
Ударные подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и разминируют территорию. Об этом он сообщил в сводке, опубликованной в Facebook Объединенным пресс-центром Сил обороны таврического направления.
Кроме того, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 43 оккупанта, 93 — ранили, 1 — взяли в плен.
Также уничтожены 2 танка, 6 броневиков, 6 артсистем и минометов, 2 склада боеприпасов и база горюче-смазочных материалов.
Что известно о продвижении ВСУ на Запорожском направлении
При этом Силы обороны Украины на этой неделе имеют продвижение на Запорожском направлении, рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.
По ее словам, враг обостряет обстановку на разных направлениях для того, чтобы рассредоточить усилия Сил обороны.
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