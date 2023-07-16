ВСУ проломили оборону РФ на юге и продвинулись вперед на двух направлениях

На Таврийском направлении ВСУ за минувшие сутки уничтожили 43 оккупанта, 93 — ранили и одного взяли в плен.

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ВСУ продвинулись вперед на Бердянском направлении / Коллаж: Главред, Фото: 14 ОМБр Романа Великого, ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого

На Бердянском направлении Силы обороны продвинулись более чем на 1 километр вглубь обороны противника, рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

Ударные подразделения ВСУ закрепляются на достигнутых рубежах и разминируют территорию. Об этом он сообщил в сводке, опубликованной в Facebook Объединенным пресс-центром Сил обороны таврического направления.

Кроме того, за минувшие сутки наши защитники уничтожили 43 оккупанта, 93 — ранили, 1 — взяли в плен.

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Также уничтожены 2 танка, 6 броневиков, 6 артсистем и минометов, 2 склада боеприпасов и база горюче-смазочных материалов.

Что известно о продвижении ВСУ на Запорожском направлении

При этом Силы обороны Украины на этой неделе имеют продвижение на Запорожском направлении, рассказала пресс-секретарь Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона.

По ее словам, враг обостряет обстановку на разных направлениях для того, чтобы рассредоточить усилия Сил обороны.

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