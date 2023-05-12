ВСУ прорвали позиции РФ в Бахмуте: оккупантов "перемалывают" в ближних боях

Противник измотан, а его подразделения на Бахмутском направлении обескровлены, рассказал Сергей Череватый

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ВСУ продолжают бои за Бахмут / Коллаж 10 ОГШБр, соцсети

В районе Бахмута Донецкой области за прошедшие сутки произошло 40 боестолкновений, при этом было уничтожено 190 оккупантов, еще 244 получили ранения, а 15 попали в плен.

"Также уничтожены три танка, боевая машина пехоты, три гаубицы "Мста-Б" и 5 складов с боеприпасами. Это свидетельствует о том, что наша оборонительная операция продолжается успешно, враг истощается и обескровливается. Ни один дедлайн "вагнер" не выполнил, Бахмут не захвачен", — рассказал спикер Сухопутных войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире телемарафона.

Он пояснил, что противник измотан, а его подразделения обескровлены, при этом оккупантам не помогает замена "вагнеровцев" на подразделения регулярных войск ВС РФ.

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Представитель Сухопутных сил ВСУ пояснил, что зачастую личный состав таких подразделений был набран из числа мобилизованный и потому имеет низкую мотивацию, при этом успехи ВСУ на поле боя не добавляют уверенности оккупантам.

"В результате успешных боевых действий на разных направлениях враг разбит и отброшен на расстояние от 250 метров до 1,5 километра — Бахмут держится, и наши защитники уничтожают врага и местами гонят его", — подытожил спикер ВСУ.

Подробности продвижения ВСУ в Бахмуте

В свою очередь командир украинского подразделения Terra Николай Волохов (с позывным "Абдулла") уточнил, что оккупанты подтягивают резервы под Бахмут в местах, которые успешно прорвали украинские военные.

"Много российских солдат — регулярные войска, контрактники, "вагнеровцы" уже передеслоцировались на концерт Кобзона. По крайней мере на том направлении, где мы наступали. В местах прорыва они подтянули резервы, мы их видим", — уточнил он.

Украинский военный пояснил, что в Бахмуте идут в основном пехотные бои из-за специфики рельефа и ситуации.

По его словам, ранее пехотные атаки приносили результат РФ ценой больших потерь, но ВСУ к ней приспособились, останавливая врага артиллерией на подходах и с помощью беспилотников.

"Вылет авиатехники очень рискованный — ВСУ точными боеприпасами их уничтожают. Пехота пытается вступить в ближний бой, чтобы мы не могли использовать большие калибры", — добавил Волохов.

Ситуация в Бахмуте

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о том, что оккупанты регулярно выдают в эфир ложную информацию о нехватке оружия и этим, по всей вероятности, желают оправдать реальную картину своих потерь и поражений в Бахмуте.

В это самое время, говорит чиновница, украинской армии удалось продвинуться на два километра на Бахмутском направлении и не утратить контроль ни над одной позицией за неделю.

Напомним, командир тактической группы Азов 3-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Андрей Билецкий 10 мая рассказал, что украинские бойцы под Бахмутом разгромили подразделения 72-й отдельной мотострелковой бригады оккупационных войск России.

"Фактически полностью уничтожены 6 и 8 роты данной бригады, разбита бригадная разведка. Уничтожено значительное количество боевых бронированных машин, захвачено значительное количество пленных", — сказал Билецкий.

Командующий Сухопутными войсками Украины Александр Сырский сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов РФ на Бахмутском направлении на 2 километра. По его словам, ВСУ истощили боевиков Вагнера, а им на замену пришли менее подготовленные оккупанты с других подразделений.

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