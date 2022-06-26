ВСУ разгромили врага на Донбассе: штурм РФ провалился, у оккупантов большие потери

ВСУ отразили вражеский штурм на Донбассе / Фото УНИАН

Украинские защитники отбили штурмовые действия агрессора и нанесли значительный урон российским оккупантам в районе Павловки на Бахмутском направлении.

Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.

"Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли", - сказано в сообщении Генштаба.

Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.

На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.

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