ВСУ разгромили врага на Донбассе: штурм РФ провалился, у оккупантов большие потери

На Бахмутском направлении враг производил мощный обстрелы позиций ВСУ.
Украинские защитники отбили штурмовые действия агрессора и нанесли значительный урон российским оккупантам в районе Павловки на Бахмутском направлении.
Как рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины, на Бахмутском направлении враг производил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной и реактивной артиллерии вблизи Николаевки, Берестового, Покровского, Кодемы и Нью-Йорка.
"Украинские воины нанесли врагу значительные потери в районе населенного пункта Павловка. После неудачного штурма оккупанты отошли", - сказано в сообщении Генштаба.
Ранее сообщалось о том, что украинские военные успешно отбили вражеский штурм в районе южной окраины Лисичанска.
На Северодонецком направлении оккупанты совершили артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Лоскутовка и Спорное.
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