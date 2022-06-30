ВСУ с дрона "Валькирия" уничтожили вражеский склад боеприпасов к "Ураганам"/ valkyrja-uav.com, скрин

Украинские артиллеристы, используя беспилотный летательный комплекс "Валькирия", метко попали в склад боеприпасов оккупантов на Донбассе.

Склад захватчиков был уничтожен. Об этом сообщает оперативное командование "Север" в Facebook, обнародовав соответствующее видео последствий работы украинских бойцов.

"Славная украинская "Валькирия" снова бьет оккупантов! Где-то на Донбассе с помощью БПАК наши защитники метко попали в склад боеприпасов к "Урагану" и уничтожили его", – говорится в подписи к видео.

БПАК "Валькирия" – что о нем известно

"Валькирия" – это беспилотный авиационный комплекс украинского производства. Он предназначен как для военного, так и для гражданского использования. Комплекс может использоваться для мониторинга, воздушной разведки, видеонаблюдения и корректировки артиллерийского огня днем и ночью.

В состав БПАК также входит защищенный ноутбук, который является наземной станцией управления.

На беспилотнике установлены 4K камеры, тепловизор и гиростабилизированные платформы.

Ранее сообщалось, что вблизи оккупированного россиянами Мариуполя подорвался десантный катер Черноморского флота РФ. Как отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук, вражеский катер сделал "жест доброй воли".

Напомним, генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко ранее отмечал, что война не закончится быстро, но Украина имеет шанс вернуть все свои территории. По его словам, вторжение России в Украину можно было остановить путем переговоров только в начале. Однако после зверств оккупантов в Буче, Ирпене и других населенных пунктах была пройдена точка невозврата, и уже никакие переговоры не могут завершить эту войну.

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