ВСУ уничтожили бронемашину с шестью ФСБ-шниками: в живых остался только один разведчик

Среди уничтоженных спецназовцев ФСБ - сын первого командира вологодского ОМОНа.

Ликвидированный оккупант / t.me/OSINTGeorgia

В Сватовском районе Луганской области ВСУ уничтожили бронемашину с шестью сотрудниками ФСБ РФ.

Среди уничтоженных спецназовцев ФСБ - сын первого командира вологодского ОМОНа - лейтенант Андрей Голубев, сообщил OSINT-эксперт и расследователь Ираклий Комахидзе .

Он рассказал, что информацию о ликвидации оккупантов распространил мэр Вологды Сергей Воропанов.

"По данным мера, один из бывших замкомов местного подразделения разведки 347-го полка ФСБ с 20 летним стажем 39-й лейтенант Андрей Голубев ушёл на "сво" добровольцем. Несмотря на то, что из органов он уволился примерно год назад, он все же решил "тряхнуть стариной" и вернулся в "родную обитель". Голубев находясь в бронеавтомобиле вместе со своей группой, когда попал под огонь артиллерии ВСУ. Из семи ФСБ-шников в живых остался только один разведчик (и тот в тяжелом состоянии переправлен в госпиталь в Москву), - поделился расследователь.

Выживший оккупант / t.me/OSINTGeorgia

Комахидзе также сообщил, что отец лейтенанта Андрея Голубева - Сергей Александрович Голубев с позывным "Нерв" является старшим референтом вологодского мэра и наставником местного отделения "ЮнАрмии". В прошлом он был первым командиром Вологодского ОМОНа.

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза.

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