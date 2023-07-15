ВСУ уничтожили российскую С-400, из которой РФ убила 12 человек в кафе Краматорска

Во время той атаки российских захватчиков по кафе погибли 12 человек, из которых трое детей.

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ВСУ уничтожили российскую С-400, с которой оккупанты ударили по кафе Краматорска/ коллаж: Главред, фото: Telegram ОК "Север"

Украинские военные уничтожили на фронте дорогую российскую зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф". По имеющимся данным, это именно та установка, из которой российские оккупанты 27 июня выпустили ракету по кафе в Краматорске, убив 12 человек.

Об уничтожении установки сообщило оперативное командование "Север". Отмечается, что ракетный комплекс стоял под Дебальцево.

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"С помощью HIMARS бойцы уничтожили дорогую российскую ЗРС С-400 "Триумф", которая располагалась под Дебальцево. По имеющимся у Центра стратегических коммуникаций данным, это именно та С-400 из которой была выпущена ракета по пиццерии в Краматорске", – говорится в сообщении.

Ракетный удар РФ по Краматорску 27 июня

Вечером во вторник, 27 июня, российские оккупанты нанесли два ракетных удара по Краматорску в Донецкой области. Захватчики ударили по заведению питания, где было много людей. Спасатели завершили разбирать завалы 28 июня.

Как сообщили в ГСЧС Украины после завершения разбора завалов, всего в результате ракетного удара оккупантов по кафе Краматорска погибли 12 человек, среди них – трое детей. Пострадали 60 человек, среди которых один ребенок 2022 года рождения. 11 человек были спасены.

Среди погибших детей – 14-летние сестры-близняшки Юлия и Анна Аксенченко. Они как раз закончили 8 класс. Девушки должны были праздновать свои 15-летие буквально через два месяца – 4 сентября. Как известно, Анна и Юлия были единственными детьми у своей мамы, женщина воспитывала их сама. После их гибели мама девушек искала свадебные платья погибшим доченькам для похорон.

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