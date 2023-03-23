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ВСУ устроили большие проблемы россиянам: американский советник Залужного назвал потери оккупантов

23 марта 2023, 17:18
Райс отметил, что Путин продолжает совершать промах по промаху, нарушая все принципы войны.
Дэн Райс, война в Украине
Дэн Райс, война в Украине / Александр Медведев, 10 ОГШБр "Едельвейс"

Советник главнокомандующего ВСУ, американский офицер Дэн Райс заявил, что оккупанты каждый месяц теряют примерно 25 тысяч военных в Украине.

В интервью NV он рассказал, что втрое больше солдат страны-агрессора получают ранения.

"Я считаю, что Бахмут - это место, куда пошла умирать российская армия", - сказал он.

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Райс отметил, что Путин продолжает совершать промах по промаху, нарушая все принципы войны.

"Год назад он напал на Украину не в тот месяц. В феврале в этих условиях не атакуешь. Но он все равно продолжил атаковать в этом году в феврале и марте. И все, что он делал, это "съедал" свою армию. Атакуя на открытой местности, пехотой против артиллерии, они потеряли так много россиян", - отметил советник Залужного.

Кто такой Дэн Райс

Дэн Райс - американский ветеран боевых действий, весной 2022 года назначен специальным советником главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного.

По его словам, в настоящее время украинские военные убивают около 25 тысяч российских солдат в месяц.

"Примерно такими же будут цифры за март. К тому же около 75 тысяч потерь россиян в Украине за март - это раненые", - говорит он.

Когда будет наступление ВСУ

"Поэтому, когда наступит правильное время для наступления, весной, у Украины будет гораздо более сильная армия, гораздо лучшее обеспечение, чем это было год назад. И вы должны перейти в наступление, чтобы отвоевать позиции. И я верю, что этой весной у Украины будет очень мощное" контрнаступление, которое шокирует мир", - добавил он.

Ситуация в Бахмуте

Ранее сообщалось, что в ходе заседания Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели вопрос о вероятном выходе украинских военных из Бахмута. Военное руководство страны убеждено, что Украине следует продолжать оборону и усиливать позиции защитников, чтобы враг не смог "взять" город.

Военный эксперт Олег Жданов сказал, что оккупационная армия России добилась частичного успеха в боях за Бахмут. Ситуация критическая, есть угроза окружения. По мнению Жданова, командование ВСУ может принять решение о выходе из города.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк подчеркнул, что силы обороны Украины пока не выходят из Бахмута. Российские оккупанты взорвали мост, по которому шло надлежащее обеспечение ВСУ, но существуют и другие маршруты. В городе продолжаются интенсивные уличные боевые действия.

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