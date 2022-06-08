Вынесли все медали: оккупанты разворотили дом и обворовали легендарного украинского футболиста

Ващук / dynamo.kiev.ua

Знаменитый украинский футболист и легенда киевского Динамо Владислав Ващук рассказал о пребывании детей под российской оккупацией и заявил, что российские войска украли все его награды.

"47-летний Владислав Ващук недавно вернулся домой в Гостомель, к северу от Киева, после двух недель в подвале и бегства с детьми. Он рассказал La Repubblica о жизни под оккупацией и после нее", – пишет итальянская газета La Repubblica

Рассказ Владислава Ващука похож на записи в блокадный дневник. Он и его дети вместе с соседями скрывались в подвале.

"Пропало электричество, отключили газ, очень скромную пищу приходилось готовить на костре. А когда через 2 недели им удалось вырваться из российской оккупации, по обе стороны дороги, по которой они направлялись, видели расстрелянные машины и разбитые строения Гостомеля", - пишет издание.

А через три дня после этого в дом, который Ващук вынужденно покинул, вломились россияне.

"И ничего не осталось. Кубки и медали девяти чемпионских титулов с киевским "Динамо", шести кубков Украины, Суперкубка страны. Футболки, которыми мы обменивались с футболистами тех лет, газетные статьи о моем единственном голе в сборной. Память о моей карьере разграблена, возможно, перепродана. И я по ночам не сплю", – с болью рассказал итальянским репортерам знаменитый спортсмен.

Владислав Ващук на своей персональной странице в социальной сети Facebook написал: "Итальянская La Repubblica напечатала статью о том, что произошло с мной и моей семьей. Очень важно доносить правдивую информацию о войне всему миру, всей Европе".

Война в Украине

Напомним, ранее сотрудники СБУ перехватили новые телефонные разговоры российского оккупанта. В них солдат агрессорской армии, чтобы выжить в Украине, просит маму обратиться за помощью к шаманам и гадалок.

"Короче, тут Дмитриевна. Попроси ее, чтоб она что-то сделала, а то нас тут минами закидывают. Сегодня меня чуть не убило уже два раза. Сейчас в окопах сидим, к нам уже прям в окопы залетает. Это жесть. Они, короче, с каждым днем все точнее и точнее бьют", — сказал агрессор.

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