ВСУ устроили "горячий душ" оккупантам и ликвидировали целую колонну

ВСУ / Reuters

Российские военные не оставляют попытки захватить восток Украины, но украинские защитники продолжают сдерживать агрессора.

В течение суток, 3 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток российские оккупанты совершили три атаки.

Впрочем, украинские защитники дают российским военным достойный ответ. В частности, воинам удалось уничтожить:

личного состава – 40

танков – 5

БМП – 2

АО – 7

минометных расчетов – 1

Также украинским защитникам удалось ликвидировать склад с боеприпасами врага.

Война в Украине 2022

Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании официальной Москвой так называемой "государственности" террористических образований "ДНР" и "ЛНР" в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Путин вместе с главарями "ЛДНР" Пушилиным и Пасечеником также подписал соглашения о дружбе.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

В свою очередь, МИД России сделало заявление. В РФ назвали условия для переговоров с Украиной: согласятся, если если ВСУ сложат оружие.

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