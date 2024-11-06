ВСУ восстановили позиции возле Часового Яра - ISW

В Генштабе сообщили, что оккупанты нанесли авиационные удары по Часовому Яру и Ступочкам.

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ВСУ восстановили утраченные позиции к югу от Часового Яра / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap

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Где ВСУ удалось восстановить утраченные позиции

Какая ситуация на фронте по данным Генштаба

Силы обороны Украины восстановили утраченные позиции, которые расположены к югу от Часового Яра в Донецкой области. Об этом сообщает американский Институт изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что оккупационная армия продолжала наступательные операций в этом районе 5 ноября. При этом геолокационные кадры, опубликованные во вторник, свидетельствуют о том, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции к югу от Часового Яра.

видео дня

Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 5 ноября, показывают, что российские войска продвигались к востоку от Ступочек (к югу от города), а 4 и 5 ноября российские войска продолжали атаковать вблизи Часового Яра, Ступочек и Орехово-Васильевки (к северо-востоку от Часового Яра).

Часов Яр - карта ISW / understandingwar.org

Отметим, в Генштабе ВСУ в вечерней сводке за 5 ноября отметили, что на Краматорском направлении наши защитники отбили два штурма вблизи Орехово-Васильевки, к тому же враг нанес авиационные удары по Часовому Яру и Ступочкам.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские оккупанты накапливают ресурсы возле Часового Яра и готовятся к активным боевым действиям. Об этом 5 ноября рассказала пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова.

Также она рассказала, что там российские захватчики каждую ночь завозят личный состав в антитепловизионных плащах. Оккупанты также перебрасывают боекомплект и вооружение как можно ближе к линии боевого соприкосновения.

Часов Яр - что о нем известно / Инфографика: Главред

Кроме того, оккупанты накапливают свои силы на Харьковском направлении. Представитель ОТГ "Харьков" Евгений Романов сообщил, что враг накапливает боекомплект, технику, теплое снаряжение, еду и горюче-смазочные материалы. Сейчас армия РФ атакует на этом направлении только пехотой.

4 ноября РФ оккупировала село Степановка Краматорского района Донецкой области. Об этом сообщили аналитики DeepState. Также российские военные продвинулись возле Курахово и Богоявленки в Донецкой области, возле Колесниковки - в Харьковской области и в Кременной Балке на Донбассе.

Как пишет Forbes, российская оккупационная армия пытается выбить Силы обороны Украины из села Ильинка, которое расположено в 50 км к западу от Донецка. Если Ильинка и окружающие населенные пункты падут, российские войска могут пойти на север и окружить украинский гарнизон в Курахово - это ключевая позиция для обороны украинцев на юге Донецкой области.

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