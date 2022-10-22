ВСУ ждут сложности при освобождении правобережья Херсонщины, враг стягивает туда силы – Жданов

Войска России в Херсонской области будут отчаянно сопротивляться силам обороны Украины - Жданов / Фото УНИАН

Армия Украины столкнется со сложностями в ходе военной операции по освобождению правобережья Херсонской области. Россия стягивает туда не только мобилизованных, но и, вероятно, заключенных. Есть данные, согласно которым из людей, которые отбывали сроки в российской тюрьме, будут формировать штрафные батальоны. Об этом заявил полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

В интервью Главреду он рассказал о том, что ВСУ ждут трудности при деоккупации правобережья Херсонщины из-за активного стягивания туда россиянами дополнительных сил. Среди них не только мобилизованные, но и, возможно, заключенные.

"Задача будет сложна, в первую очередь, тем, что российские войска будут отчаянно сопротивляться. Ведь противник сейчас активно наращивает там свою группировку. Россия гонит туда мобилизованных через Крым, а, по некоторым данным, там даже могут появиться российские заключенные", - отметил Жданов.

Также он добавил, что из людей, которые отбывали свои сроки в тюрьме в России, по аналогии с событиями времен Второй мировой войны, могут сформировать штрафные батальоны.

"Есть информация, что сейчас самолетами свозят с разных концов России заключенных, которых в добровольно-принудительном порядке вербуют на службу и будут использовать в качестве штрафных батальонов, как это было во Вторую мировую войну", - подчеркнул Олег Жданов.

Ситуация в Херсонской области

Новый командующий оккупационными войсками России в Украине генерал Сергей Суровикин ранее выступил с докладом по войне. Он рассказал о том, что для захватчиков в ходе боевых действий сложилась "напряженная" ситуация. По словам российского военачальника, дальнейшие действия оккупантов зависят от "складывающейся ситуации".

При этом он намекнул на возможную готовность войск РФ "сдать" Херсон.

"(Обстановка, - ред.)… она непростая, не исключается принятие непростых решений", - заявил Суровикин.

Гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо сказал, что коллаборанты в связи с наступлением армии Украины вынуждены убраться с правого берега Днепра на левый. Туда они "эвакуируют" свои так называемые "учреждения управления".

Советник Офиса президента Алексей Арестович полагает, что Россия может отправить свои войска из Херсонской области в направлении Киева или Донбасса. Как полагает чиновник, ВСУ в такой ситуации могут освободить Херсон. Впрочем, возможно, тогда возникнут проблемы на других фронтах.

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