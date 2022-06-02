"Вся Украина попала в один большой котел": военный эксперт рассказал о потерях на войне

Война в Украине / Фото УНИАН

У Украины объективно не хватает сил, чтобы создавать максимум концентрации, потому что у нас огромный фронт. Такое мнение высказал заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

"Украина фактически в окружении – мы все в котле. Поэтому ВСУ надо обороняться со всех сторон, кроме небольшой части нашей западной границы. Поэтому нужно посмотреть на карту, нужно понять, что Россия долго готовиться к этой войне, создала военно-стратегические условия, что Украина оцеплена, а ВСУ нужно обороняться на огромном фронте – это тысячи километров", - сказал эксперт, передает ТСН.

По его словам, мы должны понимать, что это очень тяжелая интенсивная война.

"Украинская армия сейчас каждую минуту и секунду совершает подвиг, не позволяя российским захватчикам продвигаться вглубь территории Украины. Возможно, президент Зеленский имел в виду самые жестокие бои, часы или дни. Я не думаю, что каждый день у нас такие потери", – объясняет эксперт.

Эксперт отмечает, что успехов у России нет. Они реально рассчитывали взять Киев через несколько часов, как и Харьков, Северодонецк, Краматорск и Славянск.

В пятницу, 3 июня, будет уже 100 дней войны, и ничего у них не вышло. Те темпы, которыми они продвигаются на Донбассе, потери, которые они несут - это не успехи.

Читайте такжеОккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направлениях

"Главная задача – больше всего уничтожить российских захватчиков, солдат, их техники. Поэтому мы и говорим постоянно, что нам нужно больше мощного, дальнобойного и высокоточного оружия и боеприпасов, артиллерии и авиации. Потому что, в конце концов, эта война будет близиться к завершению, когда Россия начнет действительно ощущать реальные проблемы в личном составе и технике. Сохранение жизней украинских военных – это грамотная и умелая оборона и наступление. Россияне действуют совершенно по-другому, бросая в этот ад без разбора людей и технику. Мы видим их потери", - говорит Михаил Самусь.

Смотрите онлайн новости Донбасс

Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

Читайте также: