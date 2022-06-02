Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в ад

Война в Украине / Генштаб ВСУ, president.gov.ua

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что происходит на фронте в течение 99-го дня полномасштабной войны.

Как сообщают в Генштабе, российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.

Так, стало известно, сколько врагов получили ранения и сколько погибли на временно оккупированных территориях Донбасса в течение 27-28 мая.

"2 июня, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области попали 115 раненых и 32 тела погибших", - говорится в вечернем сведении Генштаба.

В связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации, продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.

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Война в Украине

Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.

Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.

В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.

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