Груз 200 уехал: ВСУ за два дня отправили пачками оккупантов в ад

Сообщается, что продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.
В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что происходит на фронте в течение 99-го дня полномасштабной войны.
Как сообщают в Генштабе, российские оккупанты продолжают нести потери в живой силе и технике.
Так, стало известно, сколько врагов получили ранения и сколько погибли на временно оккупированных территориях Донбасса в течение 27-28 мая.
"2 июня, в лечебные учреждения только на временно оккупированных территориях Донецкой области попали 115 раненых и 32 тела погибших", - говорится в вечернем сведении Генштаба.
В связи с большими потерями в воинских частях и подразделениях 1-го армейского корпуса 8-й общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации, продолжаются мероприятия по принудительной мобилизации на временно оккупированных территориях Донецкой области.
Смотрите онлайн новости Донбасс
Война в Украине
Как сообщал Главред, 24 мая советник главы Офиса президента Алексей Арестович рассказал, что россияне в Северодонецке хотят сделать "новый Мариуполь". По его словам, противник имеет преимущество в артиллерии и авиации в Северодонецке. Однако в Лисичанске и Северодонецке ситуация в целом управляемая.
Уже на следующий день Арестович заявил, что Украина проиграла российской армии по темпам.
В Американском институте изучения войны считают, что наступление российских оккупантов для захвата Северодонецка может начаться в ближайшие дни. Армия РФ направит все свои усилия на отрезание двух основных магистралей в Северодонецк на Донбассе и штурм города.
Читайте также:
- "Западное оружие делает украинцев счастливыми": у Зеленского знатно ответили Пескову
- Рашистов "мочат и рвут" в ловушке: в ОП раскрыли хитрость ВСУ в Северодонецке
- Оккупанты РФ перебрасывают новые резервы: пошли на штурм на трех направлениях