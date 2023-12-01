Второй пошел: СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге

Появилась информация о втором взорванном поезде в России за сутки.

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СБУ подорвали в Бурятии еще один поезд на стратегической дороге / коллаж: Главред, фото: Викимапия, pexels

Служба безопасности Украины второй раз совершила взрыв на стратегически важной железной дороге в России. Они подорвали ещё один поезд в Бурятии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники.

Стало известно, что оккупанты два раза попали в ловушку СБУ на Байкало-Амурской ж/д магистрали. Второй подрыв также коснулся поезда с топливом.

В источниках акцентируют внимание на том, что второй взрыв стал и вторым этапом спецоперации СБУ по выведению из строя важной магистрали. Известно, что она используется в том числе и для военной логистики.

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После первого взрыва в Северомуйском тоннеле россияне начали ездить по объездному пути, который проходит через "Чертов мост".

"Именно на это и рассчитывала СБУ: во время проезда поезда по этому высокому 35-метровом мосту сработали заложенные в него взрывные устройства", - сообщили источники.

В российских Телеграм-каналах тем временем сообщают, что в последствии взрыва загорелись 6 цистерн. Пожар приехал тушить даже пожарный поезд.

Чертов мост - что о нем известно

Мост, на котором произошел второй взрыв - это полукруглый виадук на Байкало-Амурской магистрали, который построили в 1986 году. Его высота - 35 метров.

Также известно, что этот мост единственный в России имеет характерные двухъярусные опоры и немного качается, когда по нему следуют грузы, потому машинисты его опасаются и предпочитают Северный тоннель.

Спецоперация СБУ

Напомним, 30 ноября неизвестные взорвали грузовой состав на перегоне "Итыкит-Окусикан", состоящий из 50 вагонов (41 цистерна с дизельным топливом и 3 цистерны с авиационным топливом), сообщает Telegram-канал Baza.

По словам локомотивной бригады, во время прохождения тоннеля снялось напряжение, поезд затормозил. "Пока члены бригады выясняли в чем дело, в тоннеле началось сильное задымление — бригада закрепила состав и покинула тоннель", - отмечается в сообщении.

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