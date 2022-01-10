Ввод войск ОДКБ: Украина увидела преобладание военных РФ в Казахстане

Войска РФ перебросили в Казахстан / Reuters

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали массовые протесты в Казахстане, которые закончились расстрелом митингующих и вводом в страну войск ОДКБ.

Как говорится в официальном заявлении МИД, Украина внимательно следит за развитием ситуации в Республике Казахстан и осуждает насилие, которое вспыхнуло в некоторых казахских городах и привело к человеческим жертвам.

"Осуждаем насилие, вспыхнувшее в ряде казахстанских городов и приведшее к многочисленным жертвам. Выражаем соболезнования в связи с гибелью казахстанцев, с которыми украинцы связывают многолетние связи дружбы и взаимного уважения", - сказано в документе.

Уточняется, что сейчас сторонам "чрезвычайно важно принять максимальные меры для деэскалации ситуации и предотвращения дальнейшего насилия".

Украинские дипломаты призывают соблюдать права человека и обеспечить восстановление работы объектов критической инфраструктуры и систем связи.

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В МИД заявляют, что там приняли во внимание развертывание на территории Казахстана иностранных военных сил с доминированием российского контингента по приглашению властей Казахстана.

Дипломаты отмечают, что иностранные войска должны уважать независимость, суверенитет и национальное законодательство Казахстана и международное право, а их пребывание не должно выходить за рамки задекларированного ограниченного срока.

"МИД Украины будет продолжать защищать интересы украинцев в Казахстане, в частности, оказывать им содействие в возвращении на Родину. Держим на особом контроле ситуацию с нашими гражданами в Алматы", - подчеркивается в документе.

Там напоминают о рекомендациях гражданам Украины, находящихся в Казахстане, оставаться в местах временного проживания и держать связь с украинским посольством, которое будет информировать о возможных путях выезда из страны.

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Протесты в Казахстане

Протесты в Казахстане начались 2 января – их спровоцировало повышение цены на сжиженный газ, митингующие требовали уменьшить его стоимость. Но спустя несколько дней митингующие начали требовать отставки правительства, искоренения коррупции и кумовства в политике. Уже к 4 января протесты охватили почти все крупные города страны и переросли в массовые столкновения с полицией.

5 января президент Республики Казахстан Касим-Жомарт Токаев принял отставку правительства страны.

Чтобы унять протесты, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью к Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). После этого обращения премьер-министр Армении Никол Пашинян, возглавляющий Совет коллективной безопасности ОДКБ, сообщил о решении направить коллективные миротворческие силы в Казахстан.

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