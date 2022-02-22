"Вы похоронили свое будущее": спортсменка из Луганска обратилась к землякам после признания Путиным "ЛНР"

Анастасия Брызгина / УНИАН

Известная украинская легкоатлетка и уроженка Луганска Анастасия Брызгина (двухкратная чемпионка Европы среди юниоров в беге на 400 метров) крайне резко высказалась вчерашнего признания Россией террористической группировки "Л/ДНР".

Комментируя видеоролик салюта в Донецке с размахиванием флагами РФ по случаю признания псевдореспублик президентом России Владимиром Путиным, 24-летняя спортсменка написала у себя в Instagram весьма гневную отповедь.

"Мне стыдно за вас. Этой радостью вы похоронили свое будущее. Ваши дети будут учиться в непризнанных университетах. Ни одна страна в мире никогда не откроет вам визу. А путешествия вы сможете увидеть только при просмотре [тревел-шоу ‒ Главред] "Орел и решка". Удачи", – говорится в тексте Брызгиной.

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Признание Путиным группировки "ЛДНР"

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

Путин заявил, что считает "необходимым принять давно назревшее решение. Признать суверенитет "ДНР" и "ЛНР".

Также Владимир Путин отреагировал на заявление Владимира Зеленского создать ядерное оружие. По словам президента РФ, подобные высказывания - не пустая бравада.

Вступление Украины в НАТО - это прямая угроза безопасности России, заявил во время своего сегодняшнего выступления президент РФ Владимир Путин.

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