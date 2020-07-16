Праймериз Слуги народа в мэры Киева: стал известен победитель

нардеп Ирина Верещук / УНИАН

В столичном конгрессно-выставочном центре Парковый на заседании фракции президентской политсилы, партии Слуга народа в четверг, 16 июля 2020 года на праймериз кандидатов на пост мэра Киева победила Ирина Верещук.

Об этом сообщает портал Страна.

По данным информированным источников из числа фракции Слуга народа, результаты голосования среди депутатов на праймериз выглядят таким образом:

Верещук – 87;

Дубинский – 41;

Тищенко – 30;

Гурин – 15;

Качура – 3.

Сообщается, что во время определения кандидата учитывалась позиция президента Владимира Зеленского и социология, проведенная Офисом президента.

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Напомним, идея о проведении праймериз кандидатов в мэры Киева во время ближайшего заседания фракции Слуги народа исходила непосредственно от президента Украины Владимира Зеленского.