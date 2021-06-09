Выгнали из дома: в Запорожской области хаски умирает на могиле своего хозяина

Собака умирает на могиле своего хозяина/ pixabay

В Запорожской области на кладбище одного из сел Мелитопольского района обнаружили брошенную собаку породы хаски.

Как рассказала волонтер Светлана Савченко, у собаки умер хозяин, а соседи просто выгнали пса на улицу, и он ушел жить на кладбище.

"Без слез рассказать об этом парне нельзя. Умер хозяин и собака стала жить на кладбище. Хаски умный, большой, но очень худой. Помогите, пожалуйста, ему выжить и снова стать домашним любимым мальчиком", — обратилась к неравнодушным Светлана Савченко.

Как говорит зоозащитница из Мелитополя Лариса, они приезжали в Семеновку и хотели забрать собаку в Мелитополь и подыскать для нее нового владельца, но пес не дается в руки, пишет ТСН.

По ее словам, ей удалось заманить его в вольер, впрочем, хаски быстро из него выбрался и убежал.

"Видно, что собака умный, неагрессивный и дружелюбный. Он подходит. Никакой агрессии с его стороны нет. Понятно, что он не для квартиры, а вот в частном доме мог бы чувствовать себя хорошо", — рассказала Лариса.

Сейчас волонтеры ищут верному хаски нового хозяина.

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