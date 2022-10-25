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Выгодно ли Западу, чтобы Путин ударил ядерным оружием по Украине - ответ эксперта

25 октября 2022, 03:56

Есть люди, которые относятся к вопросу крайне цинично, по принципу "чем хуже, тем лучше", сказал Илья Пономарев.

Илья Пономарев
Илья Пономарев / Главред

Российский оппозиционный политик, в 2019 году получивший украинское гражданство, депутат Госдумы Российской Федерации 2007-2016 годов Илья Пономарев во время чата на Главреде прокомментировал конспирологическую версию о том, что Западу было бы выгодно, чтобы Путин нанёс ядерный удар по Украине, поскольку это позволило бы впоследствии провести ядерное разоружение России.

По его словам, такая версия маловероятна.

"Слабо верю в такую теорию. Регулярно поднимаю вопрос о будущем российского ядерного арсенала в западных столицах, но пока не встречал ни одного более-менее серьёзного человека, который бы сказал, что выступает за ядерное разоружение России. По миллиону разнообразных причин: кто-то просто говорит, что этого никогда не произойдёт, кто-то говорит, что нужно, чтобы Россия оставалась ядерной страной для сдерживания Китая, и т.д. Так что подобные дискуссии не ведутся, и, соответственно, нет такой точки зрения", - сказал политик.

При этом, по его словам, есть люди, которые относятся к вопросу крайне цинично, по принципу "чем хуже, тем лучше".

"Знаю даже отдельных российских оппозиционеров, которые выступают за различные ненасильственные методы, но при этом спят и видят, как Путин применяет тактическое ядерное оружие, чтобы Запад снёс Путина, а они бы потом на белых конях въехали бы в Москву. И их не волнуют при этом издержки и жертвы среди мирного населения. Такие люди тоже существуют. Но, на мой взгляд, люди, которые реально воюют и видят тех, кто погибает, среди своих товарищей, коллег, друзей, никогда не будут желать больше смертей и разрушений", - добавил Пономарев.

Угрозы Путина применить ядерное оружие

Глава страны-агрессора России Владимир Путин в последнее время дважды использовал риторику с угрозами применить ядерное оружие. В частности, он сделал подобное заявление 21 сентября, когда объявлял мобилизацию, и 30 сентября в своей речи после подписания "документов" об аннексии территорий Украины.

Президент Владимир Зеленский полагает, что Путин вряд ли пойдет на применение ядерного оружия. Однако такого сценария исключать нельзя.

"Мы не можем заглянуть в голову этому человеку, есть риски. Завтра Путин может сказать: кроме Украины мы также хотим часть Польши, в противном случае мы применим ядерное оружие. Мы не можем идти на такие компромиссы", - сказал украинский гарант.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заметил, что если Путин сделает хотя бы шаг к тому, чтобы задействовать ядерное оружие, мир моментально отреагирует. Россия в подобном случае столкнется с мгновенным крахом. Путин уже об этом предупрежден.

Бывший директор Центрального разведывательного управления США Дэвид Петреус заявил, что если Россия нанесет ядерный удар по Украине, США и их союзники по НАТО ответят Кремлю, но применять ядерное оружие в ответ не будут. Вместо этого страны-партнеры Киева "выведут из строя все регулярные российские силы, которые смогут увидеть и опознать на поле боя" в Украине. В том числе – в Крыму и Черном море.

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