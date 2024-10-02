Выход ВСУ из Угледара. Какие риски несет потеря города, за который сражались 2 года

Два года Украина удерживала Угледар под давлением РФ. Как захват города скажется на поле боя — разбирался Главред.

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ВСУ вышли из Угледара / Коллаж Главреда

В среду, 2 октября, в ВСУ подтвердили выход украинских военных из Угледара - это город в 57 км от Донецка. Наступление на этом участке фронта велось россиянами почти с первых дней после захвата Волновахи в феврале 2022 года. С апреля он стал одним из узлов обороны нашей армии на юге Донецкой области.

Все штурмовые действия на Угледарском направлении заканчивались для россиян одинаково — большими потерями. Осенью 2023 года особо "отметилась" 155-я бригада ВС РФ, которую разгромили украинские защитники. Русским понадобился почти год, чтобы перейти от атак "в лоб" к атакам по флангам, пытаясь таким образом еще и взять ВСУ в окружение.

Главред разбирался, как на ход боевых действий повлияет выход ВСУ из Угледара и есть ли угроза захвата Запорожья и Днепра.

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Почему Угледар так важен и для Украины, и для РФ

Угледар расположен на высоте среди голой степи и критически зависит от трех логистических путей — к селу Константиновка на северном востоке, к Богоявленке на север и к Большой Новоселки на запад. В сентябре российской армией были перерезаны две трассы.

Следует отметить, что в 18 км от города проходят железнодорожные пути, которые Россия использует для переброски войск и техники на Юг Украины по линии Донецк-Волноваха.

Угледар - все о городе / Инфографика: Главред

И пока ВСУ были в Угледаре, украинские военные имели возможность держать эту ж/д линию под огневым контролем.

То есть Угледар был шансом для Киева в будущем перерезать "сухопутный коридор" в Крым по территории украинского Приазовья. С чем согласен и бывший спикер Генерального штаба ВСУ, полковник запаса, военный эксперт Владислав Селезнев.

"Потеря Угледара, с одной стороны, критический эпизод, а с другой мы теряем возможность огневого контроля за ключевой железнодорожной станцией в Донецкой области – Волновахой. В таких условиях мы не сможем контролировать движение вражеских эшелонов, а это создает определенные возможности для перемещения грузов военного значения на юге Донеччины и, соответственно, на юге Запорожской области", — объяснил Селезнев в комментарии Главреду.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев – украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником Крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год – начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Как развивались события в Угледаре последний месяц

Новое массированное наступление на Угледар фактически началось в сентябре — когда оккупантам удалось захватить село Пречистовка, форсировать реку Кашлагач и быстро обойти город из западной стороны. 58-я мотопехотная бригада ВСУ и резервы не смогли справиться с напором врага, писал тогда DeepState.

Сил взять подразделения ВСУ в "котел" аж от Курахово русских не хватило.

Все эти годы оборону Угледара удерживала 72 отдельная механизированная бригада ВСУ. Но бойцы были истощены после двухлетних боев без ротации. Первые сообщения об отходе 72-й бригады появились еще в середине сентября в СМИ.

Накануне, 1 октября, в Сети были обнародованы кадры с российским триколором в разных районах уничтоженного города. В тот же день аналитики констатировали захват населенного пункта ВС РФ.

Россияне в Угледаре / Фото: DeepState

В сообщении ОСУВ "Хортица" позже отмечалось, что решение покинуть Угледар было принято, в том числе, исходя из того, что оборона ВСУ была "истощена" после того, как россияне перебросили новые резервы для фланговых ударов.

Есть ли риски для Запорожья и Днепра?

При наиболее неблагоприятных условиях создаются условия для продвижения россиян на Курахово — украинскому гарнизону будут угрожать атаки не только с Востока, но и с Юга, отметил Владислав Селезнев.

Но эксперт не считает, что захват Угледара необратимо приведет к захвату Запорожья или Днепра. Очевидно только то, что ситуация на Юге обостряется.

"Для Запорожья и Днепра из Угледара далековато, поскольку есть и более близкие точки. Расстояние до линии столкновения от этого областного центра меньше 30 км, а значит, потеря Угледара точно не приведет к потере Запорожья. Однако то, что ситуация на юге обостряется – очевидно. Враг активизировался в направлении Приютного, Урожайного, и количество боевых столкновений на юге Запорожской области растет", — сказал аналитик.

Угледар разрушен российской армией / Фото: 72 ОМБР

Ключевой фактор – это ресурсы, добавил Селезнев. Вся картина ближайших боев будет видна для экспертов через неделю.

"Я не знаю сколько ресурсов осталось у врага, но в свое время Буданов говорил, что ресурсов РФ хватит для проведения активных наступательных кампаний до 7 октября. Еще 5 дней – и мы поймем, действительно ли закончатся ресурсы и враг будет вынужден взять оперативную паузу, или он все-таки нашел дополнительную силу, чтобы проводить наступательную кампанию осенью", — объяснил Селезнев.

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